Cada 12 de diciembre, millones de creyentes en América Latina celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones más importantes en cada uno de los países. Para los creyentes, esta fecha se convierte en una jornada cargada de espiritualidad, tradición y sentido de gratitud.

Aunque la historia de esta figura religiosa está ligada directamente a la identidad cultural mexicana, su influencia traspasó fronteras y la convirtió en un símbolo de esperanza y protección para miles de familias.

La fiesta de la Virgen de Guadalupe se celebra cada 12 de diciembre. | Foto: Getty Images

Para el 2025, los devotos se preparan para honrarla con misas especiales, velas, flores y pequeños rituales que pasan de generación en generación. Sin embargo, una de las prácticas más significativas es la realización de su oración en las primeras horas de la mañana y al final del día.

Oración a la Virgen de Guadalupe para pedir protección y guía

“Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de todos nosotros, hoy acudo a ti con humildad y esperanza. Te pido que ilumines mi camino y el de mi familia, que nos cubras con tu manto y apartes de nuestra vida toda tristeza y todo peligro.

Tú que apareciste en el cerro del Tepeyac para recordarnos que no estamos solos, acompáñame en mis dificultades y ayúdame a encontrar paz en medio de lo que no entiendo. Te entrego mis preocupaciones y mis deseos, confiando en tu amor maternal. Virgen bendita, no me desampares. Amén".

Oración para pedir un milagro ante la Virgen de Guadalupe

“Oh, madrecita de Guadalupe, enséñanos a obrar siempre el bien, a seguir las enseñanzas de tu amado hijo Jesús, como él mismo en su palabra nos educó. Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu hijo, nuestro redentor y salvador.

Bella señora de cielos y tierras, gloriosísima morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado tu bondad cuando llenos de problemas hemos acudido a ti, que nos has cubierto con tu manto protector cuando hemos llorado lágrimas sinceras ante ti.

Construir altares es una forma de brindar un homenaje a la Virgen de Guadalupe. | Foto: Getty Images

Virgen purísima, bendita madre de Dios, te pido que intercedas ante tu hijo Jesús, para que sea mi valedor y guía, para que encuentre abiertas todas las puertas a mi paso y mis caminos limpios y despejados.

Pide al Espíritu Santo para que sea mi norte y me llene de inteligencia y sabiduría en mis decisiones, para que pueda avanzar y hallar las mejores soluciones, y al final salir airoso de lo que me aflige y no me permite dormir.

Mi señora, que eres llena de gracia, inmaculada Virgen de Guadalupe, dame tu luz, dame fuerzas para continuar. Regálame tu poderosa mediación, para que el milagro que estoy esperando pueda por fin llegar.

Tú que estás en los cielos, acude en mi ayuda, oh santísima señora de Guadalupe, porque para ti no hay imposibles, porque tú eres milagrosa. Por eso me encomiendo hoy a ti, para que tus manos nunca dejen de bendecirme.