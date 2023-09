Oración a Dios para pedir justicia divina y misericordia

La oración es la siguiente:

Te pido perdón por todos mis pecados, y mis rebeliones, asimismo, oh Dios mío, te ruego presta oído y a mi clamor atiende. Porque no elevo mi oración ante ti, confiado en mi justicia; sino en la tuya. Y en tus misericordias.

A ti oh Dios de mi salvación clamo desde el cabo de la tierra, para que tengas misericordia de mí y además me hagas justicia.

Ayúdame Señor, a seguir adelante, ante todas las injusticias, que se han levantado en mi contra Si Jehová mi Dios, porque solo en ti he confiado, y no me he apartado de tus caminos para hacer lo malo, obra justicia Señor.