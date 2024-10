Paul McCartney llegó a Bogotá y se prepara para su concierto: estas son las alternativas de transporte

El ex Beatle, Paul McCartney y su gira Got Back Tour, que arrancó en Estados Unidos en el año 2022, anunció desde hace meses su concierto en Bogotá, la capital colombiana, lo que emocionó a sus fanáticos, que no ven la hora de que llegue el momento de verlo en tarima para cantar junto a él sus más grandes éxitos.

El concierto, que se dará el viernes primero de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, recibirá a los más grandes fanáticos de McCartney y podrán escucharlo cantar en vivo canciones como Hey Jude, Live and let die, Band on the run, entre otras, como Let it be, según informó la promotora del evento.

| Foto: Ethan A. Russell

El cantante británico no pisaba Colombia desde su última presentación en el año 2012, en el que prometió volver, incluso, fue él mismo quien habló de la emoción que le da nuevamente cantar en la capital colombiana.

“¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita fue tan especial y se sintió como una experiencia incomparable, pero sabemos que esta será aún más grande y mejor. El grupo y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos juntos para un concierto en Bogotá para crear recuerdos nuevamente”, aseguró el reconocido artista.

En las mismas horas, el mismo cantante se encargó a través de su cuenta oficial de Instagram, de confirmar que ya se encuentra en Bogotá al publicar un video de él utilizando una mascara como disfraz y desearles a todos sus fanáticos un feliz día de Halloween.

“Hi, wishing you a Happy Halloween from Bogotá”, dijo y escribió Paul McCartney en el video.

Algunos de sus seguidores respondieron a su post con alegría y dándole los mismos deseos: “Te amamos”; “He’s amazing and very funny”; “La risa me da años de vida”; “I love u Paulie, and Happy Halloween too”; “I love u Paul. Thanks for coming to Bogotá. See you on friday”, le escribieron.

Cómo será la movilidad para el concierto de Paul McCartney en Bogotá

Falta un solo día para que Bogotá se convierta en el gran escenario del reconocido ex Beatle, y para esto, es necesario que los asistentes conozcan las alternativas que hay en transporte y las rutas de TransMilenio establecidas.

Es necesario mencionar que para el concierto de Paul McCartney se espera un aforo de aproximadamente 30.000 personas.

En cuanto a TransMilenio, las estaciones más cercanas al estadio y que quedan ubicadas sobre la avenida NQS en la calle 62 son:

Campín-UAN.

Universidad Nacional.

Movistar Arena.

Pronto agitará nuestra bandera y cantaremos sus canciones. | Foto: MJKIM / cortesía Páramo

Por otro lado, las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) brinda opciones adicionales para las personas que prefieran las rutas zonales.

Estas son algunas de las rutas y paraderos que serán estratégicos y estarán disponibles:

Barrio Belalcázar (avenida NQS - Calle 52)

Estación Campín - Universidad Antronio Nariño (avenida NQS - calle 53a Bis)

Barrio Galerísa (avenida calle 53 - carrera 28)

Barrio Belalcázar (carrera 28 - calle 52)

Barrio Galerías (avenida calle 53 - calle 27a)

Estadio Nemesio Camacho El Campín