El regreso de ‘Macca’ al Campín: se confirma nuevo concierto de Paul McCartney en Bogotá

Lo dijo pues traerá su aclamada gira Got Back a Colombia este noviembre, cumpliendo así su promesa de regresar al país desde su último show en Colombia en 2012 (y dejando atrás la memoria de lo que pudo ser un concierto en Medellín que increíblemente no vendió lo suficiente para llevarse a cabo). Para deleite de los fans, es oficial que McCartney volverá a Colombia en 2024 para un concierto en Bogotá con una gira que inició en Estados Unidos en 2022.

Indudablemente uno de los cantantes y compositores más exitosos de todos los tiempos, Paul McCartney está detrás del catálogo musical más querido. Con canciones como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear en un espectáculo de rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, con docenas de canciones de sus catálogos en solitario, con Wings y, por supuesto, The Beatles, que han formado la banda sonora de las vidas de millones.