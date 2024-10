Sir Paul McCartney se acerca, Colombia: estas canciones tocó en el inicio de su gira Latinoamericana en Buenos Aires

El Got Back Tour de Paul McCartney le dará al público colombiano dos por primera vez, la oportunidad de escuchar en vivo I’ve Got a Feeling del álbum Let It Be (1970) . La canción cuenta con la voz de John Lennon pues Peter Jackson logró extraer la voz de las cintas originales que surgieron de las sesiones de ensayo y grabación en Abbey Road, a las que tuvo acceso para darle forma al documental Get Back .

En esta gira, McCartney no solo repasa su legendaria carrera, también encuentra la forma de rendirle un tributo a los íconos de la música que lo acompañaron en su largo camino. Se le ha visto tocar “Something” del Abbey Road (1969) en memoria de George Harrison con un ukelele desgastado que el mismo Beatle Silencioso le obsequió. También interpreta “Here Today”, de Tug of War (1982) y en ella el recuerdo de Lennon es palpable; y con “Let Me Roll It” del álbum Band On The Run (1973) de su banda Wings, a la que añade algunas notas de guitarra de “Foxy Lady” de Hendrix; e incluso incorpora al setlist canciones de The Quarrymen, la banda que precedió a The Beatles.