Oración poderosa para pedirle perdón a Dios

Es por ello que dentro de la creencia y la misma fe existe una poderosa para pedirle perdón a Dios, puesto que los actos no siempre corresponden a la gracia de su infinito amor.

Oración para pedir perdón a Dios

“Padre, el peso de mis pecados pesa mucho en mi conciencia y sé que no hay justicia en mí. Vengo a ti suplicando tu gran misericordia, y me arrepiento de todos los muchos pecados que he cometido contra ti tan gravemente. Señor, confieso que en mi orgullo y arrogancia incluso bromeé sobre tu existencia y te blasfemé en palabras y hechos, sin embargo, descubrí que enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el único sacrificio aceptable que podría pagar el precio por mis pecados.