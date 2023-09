Efemérides del 11 de septiembre: esto pasó en un día como hoy en el mundo

Hace 50 años, tuvo lugar un suceso que no solo marcó la historia de Chile, sino de toda América Latina, ya que del sangriento golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende, elegido democráticamente, se desprendieron situaciones que habrían de moldear la política de la región.

No hay que olvidar que la dictadura militar instaurada en 1973 por Augusto Pinochet hizo parte de otros regímenes en los países vecinos, coaligados en la llamada operación Cóndor.

Perpetrados por Al Qaeda, un grupo terrorista que dice defender el islam, los ataques a las torres gemelas, en la Gran Manzana, y al Pentágono, en la capital estadounidense , sembraron el terror no solo ese día, sino que, en los años siguientes, la paranoia por posibles nuevas agresiones cundió entre el público de diversos lugares del planeta.

Estos son otros acontecimientos importantes en esta fecha:

Cristóbal Colón reencontrado

La guerra implacable

Tiempo de grandes ídolos

1976 : En Chile, el dictador Augusto Pinochet le retira la ciudadanía al excanciller Orlando Letelier (1932-1976), asesinado once días después en Washington D. C.

1990: En Estados Unidos, se estrena la famosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, que catapultó a la fama a Will Smith.