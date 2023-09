A pesar del tiempo, las madres de los desaparecidos de la dictadura en Chile siguen con la búsqueda de sus hijos

Un hombre se sienta entre tumbas en el sector denominado "Patio 29", declarado Monumento Histórico en 2006, que fue utilizado durante la dictadura militar para enterrar clandestinamente a políticos ejecutados, en el Cementerio General de Santiago el 30 de agosto de 2023, día en el que El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos para encontrar víctimas desaparecidas de la dictadura de 1973-1990. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) | Foto: AFP

Efectivos de la Fuerza Aérea lo sacaron de su lugar de trabajo y lo trasladaron a un centro de detención, adonde llegó Emilia para darle frazadas y medicamentos, pero no pudo verlo. Heredia militaba en las juventudes comunistas, de niño sufrió una enfermedad que le dañó el pulmón de por vida. Fue bombero voluntario.

En 2014, seis militares en retiro fueron condenados a entre 5 y 15 años de cárcel por el secuestro de Miguel Heredia. En marzo pasado, la Corte Suprema condenó a 59 exmilitares por el “secuestro y tortura” de 16 militantes de izquierda, entre ellos Mauricio Jorquera. Sin embargo, no se pudo determinar dónde están. “Yo no tengo esperanza, porque a mi hijo lo lanzaron al mar, más no se puede hacer”, se resigna Emilia Vásquez.