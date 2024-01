“Es imposible estar del lado de Maduro”: el escritor español Javier Moro habla de su reciente novela, inspirada en la vida de Leopoldo López

Moro deja claro, sin embargo, que Nos quieren muertos no es “un libro político, en el sentido de que no es un panfleto. He contado la aventura humana de una familia sometida a una persecución despiadada, que es lo que me ha interesado y el personaje principal, que es Leopoldo López, es alguien que tuvo el valor de entregarse al enemigo, fue un hombre capaz de sacrificar su bienestar personal por el interés general”.

Es que Moro no cree que los libros deban estar cargados de “moralismos”, sino que deben permitir que los lectores saquen sus propias conclusiones.“Mis fuentes fueron la historia misma de ellos, como familia. Yo quería contar su verdad y mostrarla al mundo. Y hubo un pacto no escrito entre la familia López y yo. Ellos tenían miedo de que yo manipulara lo que me podían contar y yo de que ellos no me contaran la verdad. Entonces, el pacto fue: me cuentan la verdad y yo muestro antes de publicar”, relata el autor español, quien se pregunta cómo giró la vida de este líder opositor, a quien hoy en el exilio critican sus propios connacionales no haber seguido en la lucha de derrocar políticamente a Maduro.