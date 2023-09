¿Es pecado fumar?; esto dice la Biblia al respecto

Oración para dejar el vicio de fumar

Padre amoroso. Vengo a ti a rezar para que me ayudes a dejar de fumar. Padre en mi corazón siento que no estoy siendo un buen testigo para los que me rodean y aunque sé que no hay pecado en fumar, sin embargo mi corazón desea dejar este hábito, para ayudar a ser un estímulo para otros, que están luchando con el hábito de fumar tanto creyentes como no creyentes por igual.