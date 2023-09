Oración a San Cipriano para encontrar el amor de pareja

A pesar de que es normal experimentar la soledad y no tener pareja durante cierto tiempo, hay personas a las que se les complica manejar la situación, pues disfrutan mantener relaciones amorosas y compartir con alguna persona en específico varios momentos importantes de su día a día.

No obstante, esto no siempre es posible, en especial cuando ya se ha se ha tenido cierto contacto con esa persona y las cosas no se han dado de la forma esperada. Es por esto que muchos creyentes acuden a realizarle oraciones a San Cipriano, pues se afirma que este santo es el único que puede ayudar a resolver problemas del corazón.

En redes sociales, recientemente se ha viralizado lo que sería una poderosa oración que se encarga de unir parejas y de poder atraer a su vida a la persona que sueña, pues al rezarla y realizarla con fe y frecuencia, sus deseos podrían ser cumplidos.

Basta con ubicarse en un especio que le genere tranquilidad y en el que se sienta cómodo y en paz para poder conectar con la energía positiva que esta posee. Esta será una posible solución para atraer de nuevo a esa persona con la que mantiene distancia o algún tipo de separación.

Oración a San Cipriano para encontrar el amor

Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila, (nombre de la persona) vendrá ahora detrás de mí (su nombre), va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor verdadero con todo su ser, lleno de deseo por volver y pedirme perdón.

San Cipriano glorioso, bendito santo cumplidor, tendré ese poder de que esta persona olvide y deje de una vez cualquier amor que pueda estar en su cabeza o en su corazón y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean.

San Cipriano aleja a (nombre de la persona) de cualquier otra persona, que me busque en todo momento hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que tenga la certeza de que yo (su nombre) soy el ser perfecto para su vida, que no pueda vivir sin mí, que no pueda estar sin mí, que no pueda sentir amor si no es por mí, y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todas las situaciones, en cualquier tiempo y lugar.

Ahora, donde esté y con quien esté, (nombre de la persona) me buscará, porque su pensamiento está en mí, sus palabras, sus gestos y sus acciones van dirigidos a mí (su nombre). Y al acostarse, que sueñe conmigo, me sentirá, y al despertar que piense en mí y me desee, al comer piense en mí, al pisar piense en mí, en todos los momentos de su vida piense en mí.

Que quiera verme, sentir mi olor, oír mi voz, tocarme con amor, que (nombre de la persona) quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protégeme, mimarme, amarme las 24 horas de todos sus días y todas sus noches, haciendo que así me ame más y sienta placer tan solo por oír mi voz.

San Cipriano poderoso, te ruego, haz a (nombre de la persona), sentir por mí (di tu nombre) un deseo fuera de lo normal, un amor verdadero, cálido, respetuoso y profundo como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Que halle placer solo conmigo y nadie más, que sienta deseo solamente por mí, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo.

Con todo mi corazón, con todo mi ser, te digo santo poderoso que mi total confianza está puesta en Dios y en ti, te agradezco San Cipriano por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre y tus milagros en pago de amansar a (nombre de la persona) y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado, fiel y lleno de deseo a mis brazos, para no marchar jamás.

Así se cumpla, así lo espero, así será cuanto antes, así lo harás bendito San Cipriano, mi seguridad está en ti, sé que tú me vas a conceder mis más ardientes deseos. Ganaré esta batalla y seré nuevamente feliz junto a (nombre de la persona), ya nada nos detendrá y nuestro amor por siempre triunfará.