“Yo no sabía que era sexóloga”: Alina Lozano responde a las críticas que Zulma Rey hizo sobre su relación

La relación amorosa conformada por la actriz Alina Lozano y Jim Velásquez siempre ha estado envuelta en polémicas, pues la gran diferencia de edad que existe entre los dos ha generado una gran cantidad de comentarios al respecto por parte de los usuarios de las redes sociales, ya que muchos aseguran que realmente no están juntos, sino que fingen una relación como método de una estrategia digital.

Los cibernautas afirman que todos los videos y contenido que la pareja comparte en redes sociales, tiene el propósito de elevar el número de seguidores en sus perfiles de las plataformas digitales y aumentar sus interacciones y estadísticas, las cuales se relacionan con el número de ‘me gustas’ y comentarios en cada una de las publicaciones.

Alina Lozano y Jim Velásquez en Cartagena. Se cree que se habrían reconciliado. | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

No obstante, y a pesar de todos los problemas que han atravesado durante el tiempo que lleva su amorío, siendo más grande el que involucró a la joven influenciadora Nicol Triana, exnovia de Jim; la pareja estaría en uno de sus mejores momentos.

Incluso, hace algunas semanas revelaron por medio de sus perfiles personales que realizaron una pequeña boda simbólica en las playas de Cartagena, en la que reafirmarían su amor y confirmarían nuevamente que su matrimonio oficial se realizaría en algunos meses.

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron en Cartagena. Fue una boda simbólica. | Foto: Instagram Alina Lozano

“Dicen que nos despedimos más que los hermanos Gasca, pero recuerde, ellos siempre vuelven, y nosotros oficialmente volvimos... Nos casamos”, mencionaron por medio de un video publicado en la cuenta de Instagram de Alina, en el que la madre de Jim estaba presente y mencionó que apoyaba completamente la relación de su hijo con la actriz de 54 años de edad.

A partir de ese momento, Jim y Alina retomaron el contenido que realizaban con normalidad por medio de sus redes sociales, generando, por un lado, miles de comentarios de personas que toman la situación con humor y admiración, y por otro, críticas de personas que sienten rechazo por los videos que publican.

Zulma Rey habla sobre la relación de Jim y Alina

Hace algunos días, por medio de una transmisión en vivo realizada en la cuenta oficial de Facebook de Alina, el joven de 23 años, Jim Velásquez reveló que en medio de un evento de promoción se encontró con varios influenciadores, creadores de contenido, que al igual que él fueron invitados. Dentro de estas personalidades estaba Zulma Rey, actriz y exparticipante de Masterchef Celebrity 2023, quien no dudó en compartir con Jim lo que pensaba respecto a su relación.

“Estábamos almorzando porque nos hicieron un almuerzo superbonito, y ella empezó a preguntarle a la gente: ‘Bueno, y tú, ¿qué haces?’, y cuando llegó mi turno ella me dijo: ‘Ay no, pero yo sé quién eres tú, tú estás muy famoso por redes sociales’”, mencionó Jim en medio de la transmisión.

Zulma Rey, ex participante de Masterchef Celebrity revela su opinión sobre la relación de Jim Velásquez y Alina Lozano | Foto: Instagram @zumlarey - @lozanoalina

Jim Velásquez relato que, en ese momento Zulma se empezó a referir a su relación con Alina, cuestionando la veracidad de su romance: “No te creo, o sea, es que no puedo creer que sea verdad… te voy a ser sincera, yo siempre soy muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cuando hacen videos, siento que les falta el deseo”, habría dicho Zulma en medio de la conversación que estaban manteniendo, según las palabras del creador de contenido.

Una mujer después de los 50 no siente nada de la cintura para abajo 🧐 Posted by Alina Lozano on Monday, September 25, 2023

En ese momento, Jim le reveló a Zulma que tal vez percibe la relación de esa manera por la actuación que tienen a la hora de hacer videos, pues al ser situaciones de humor, no todas son 100 porciento reales, no obstante, esto no significa que su relación sea falsa. Finalmente, la actriz habría finalizado la conversación con el joven firmando: “Yo le veo cero problema, me parece muy bacano, estoy muy de acuerdo, solo que personalmente siento que no es verdad, por eso que veo”.

Alina Lozano responde a las críticas de Zulma Rey

“Hablando específicamente de lo que dijo Zulma Rey, “les falta deseo”, primero, yo no sabía que ella era sexóloga, perdón, a ver si Zulma nos da una cita para hablar de nuestra sexualidad con Jim, ni tenía no idea de que era sexóloga, y segundo, creo que es muy interesante, yo sé que ha trabajado en televisión, sé que ha hecho algunas cosas y siempre le he visto el personaje del fetiche de símbolo sexual, incluso con la voz aniñada, en sus personajes y en su vida”, dijo Alina en tono de burla, luego del que el tema se tornara mediático en las redes sociales.