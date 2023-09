Oración de la mañana de hoy viernes, 29 de septiembre, para empezar el día con la bendición de Dios

Oración para iniciar el día con la bendición de Dios

Estoy convencido que Tú me creaste para ser feliz, para vivir cada momento de mi vida con fe, pasión y esperanza y no para esperar a que las cosas simplemente sucedan. Por este motivo hoy me voy a poner en pie, voy a dar lo mejor de mí y trabajaré con amor para alcanzar todas mis metas y mis grandes propósitos.