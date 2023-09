Cada día trae lo suyo. Algunos son buenos, otros no tanto, pero todos hacen parte del camino de la vida y de todos se puede aprender. Para los creyentes, Dios va al lado en cada paso y las cosas pasan o no por su voluntad.

Hay mañanas en las que se empieza con la mejor energía, pero las cosas que pasan en el transcurso pueden dañarlas; también hay veces en las que simplemente no es un buen día por las razones que sean. Es en ambos casos en los que muchos se encomiendan a Dios y le dan gracias por un nuevo amanecer y un nuevo anochecer.

Portales especializados en oraciones a Dios comparten estas plegarias para ese momento en el que se abren los ojos nuevamente o cuando el día no va bien o se quiere agradecer por estar vivos, para atraer las buenas energías y continuar el camino de la vida paso a paso.

Tres oraciones para rezar todos los días

Oración 1

Tu palabra dice que todas las cosas que me suceden son para mí bien, por eso decido vivir lleno de optimismo.

La tristeza se convierte en alegría, las lágrimas de tristeza no corren por mis mejillas, solo lágrimas de alegría.

Me levanto y decido resplandecer porque Tu Luz está sobre mi vida en todo momento.

Oración 2

No permitas que olvide todas las razones por la cual mis pensamientos y palabras deben ser positivas.

El ejemplo de tu hijo Jesús me impulsa a no perder el tiempo y aprovechar cada momento para pensar hablar y positivamente.

Dame las fuerzas necesarias para que los pensamientos y las palabras negativas no me dominen.

Tú me enseñaste a disfrutar la vida, a ser positivo, amoroso y dadivoso.

Oración 3

Confió en ti mi Dios que hoy será un día lleno de muchas bendiciones para mi vida y mi familia. Todo lo que emprendan mis manos prosperará porque tú vas delante de mí abriendo caminos donde no los hay.

Declaro en el nombre de tu hijo amado que todas las cosas que me proponga hacer hoy se cumplirán una por una.

No me dejes caer en ansiedad y líbrame de hacer algo que no te agrade a ti.