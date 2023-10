Este es el salmo más poderoso de la Biblia para alejar las malas compañías

Lo importante siempre será buscar la fortaleza y protección de Dios para no caer en los juegos de esas personas que buscan hacer daño. Para alejarlos de la vida y cerrarles la puerta, se puede decir existe un salmo que narra la vez que David buscó a Dios para liberarse de sus enemigos.

Por este motivo, se les recomienda a los creyentes leer este salmo cuando se esté pasando por momentos de dificultad y se quiera alejar de la vida a personas que no aportan cosas positivas. La comunicación con Dios, a través de la lectura de su palabra, siempre traerá cosas buenas para la vida del creyente.

Este es el Salmo 59

Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; ponme a salvo de los que contra mí se levantan.

3 Porque, he aquí, han puesto acechanza contra mi vida; se han juntado contra mí poderosos, no por transgresión mía ni por pecado mío, oh Jehová.