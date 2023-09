El salmo que ayuda a una persona a librarse de un hombre maldadoso

Salmo 140: Líbrame del hombre malvado

5. Los soberbios me han puesto un lazo oculto, han tendido redes bajo mis pies y me han puesto trampas junto al sendero.

8. No consientas, Señor, los deseos del malvado, no dejes que su plan se realice.

9. Que no alcen su cabeza los que me asedian, que la malicia de sus labios los ahogue;

10. que lluevan sobre ellos brasas ardientes, que los echen al abismo y no salgan.

Salmo 27:1-3: otra oración para liberarse de la maldad

El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón; aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza.