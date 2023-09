Futurama, porque la inteligencia artificial (todavía) no puede hacernos reír

Son tiempos de huelgas en Hollywood. Y mientras que cientos de miles de escritores, actores y creadores ven sus trabajos amenazados por un desarrollo tecnológico como la inteligencia artificial y luchan por una compensación justa, ninguna serie de los grandes del streaming ve a sus talentos principales hablar a la prensa.

Pero esto no significa que las producciones no sean valiosas o no merezcan la atención del público. Lejos de eso. Para la muestra, regresó un viejo-nuevo show, un clásico de la animación del siglo XXI, Futurama.

En este marco complejo en el que el futuro choca con el presente, personas claves para estas producciones que usualmente no hablarían lo están haciendo.

Es el caso de Claudia Katz, productora ganadora de cuatro premios Emmy, con varias películas animadas (de Los Simpson y de Beavis & Butthead, por ejemplo) y series de animación (como The Maxx, Futurama y Star Wars: Clone Wars) a su haber.

| Foto: HULU

Katz habló con SEMANA de una nueva temporada de la espectacular serie futurista con el sello de Matt Groening, que se aleja de Los Simpson desde su marco de ciencia ficción, pero no desde su inteligente humor y su talento por hacer, de detalles pequeños, grandes comentarios sociales. Diez años después de sus últimos episodios, y luego de negociaciones complejas pero exitosas con la voz de uno de sus protagonistas (el robot Bender), la experimentada productora y un equipo que integra antiguos colaboradores y unos cuantos nuevos comparten con el mundo su creación.

Si bien prefirió no responder las álgidas preguntas sobre la huelga actual o sobre qué tan capaz cree a la inteligencia artificial de hacer reír a la humanidad, Katz no ocultó lo esencial, sus razones para amar la animación y para profesar devoción por este programa como sus más fanáticos seguidores.

Claudia Katz dice que el programa tiene personajes grandiosos, pero cree que es la naturaleza de ciencia ficción del show la que elimina cualquier posibilidad de que caiga en el aburrimiento o en la repetición. | Foto: HULU

SEMANA: Diez años después, ¿cuál es el mayor reto de volver y cuál es la mayor satisfacción?

CLAUDIA KATZ: Cada vez que decidimos regresar con Futurama nuestra meta siempre es hacerla tan buena o mejor que antes. Y esto, claro, puede ser un reto, considerando que tenemos un equipo de producción “seminuevo”. Luego de diez años de ausencia, también te toma un tiempo y un poco de trabajo el lograr encontrar tu mejor ritmo. Diría que la parte más satisfactoria de todo esto es que tenemos nuevos episodios para la gente que hace este programa y para los seguidores, capaces además de atraer nuevos públicos.

SEMANA: ¿Qué aspecto del programa la cautiva?

C.K.: Tenemos personajes grandiosos, pero creo que es la naturaleza de ciencia ficción del show la que elimina cualquier posibilidad de que caiga en el aburrimiento o en la repetición. De Futurama me fascinan su inteligencia, su humor, su calor humano, es decir, la mezcla única de estos tres elementos que consigue.

SEMANA: Entre esos personajes icónicos, como Bender, Fry, Leela, ¿cuáles son sus favoritos y por qué?

C.K.: Ese reparto principal es insuperable, pero siempre me parece divertidísimo cuando aparecen Roberto o la Mafia Robot. También soy una gran seguidora de Flexo, y dado que no ha aparecido en un buen tiempo, ¡tendré que hablar con alguien al respecto!

Claudia Katz opina que parte de lo que hace a Futurama tan familiar, es lo poco que han cambiado las cosas en ese futuro que proyecta 1.000 años adelante. | Foto: HULU

SEMANA: Vemos referencias a Momazon Corp., ¿el presente se acercó demasiado al futuro ya?

C.K.: Parte de lo que hace a Futurama tan familiar, relacionable, es lo poco que han cambiado las cosas en ese futuro que proyecta 1.000 años adelante. Y ahora que menciona esa referencia a Momazon Corp., ese episodio, el octavo de esta nueva temporada (y el 145 de la serie, llamado Related to items you’ve viewed), es de mis favoritos. Hay muchísimo comentario inteligente, entregado con humor de primer nivel, y ese combo es difícil de vencer. Adoro un momento en el que vemos a Bender recibiendo entrenamiento sobre cómo ubicar un objeto muy pequeño en una caja enorme, con la inclusión de un globo minúsculo. Es demasiado divertida y demasiado cierta.

SEMANA: Futurama tiene una fanaticada devota y exigente, ¿cómo ha recibido este público el nuevo material?

C.K.: La recepción ha sido increíble, tanto de parte de los fanáticos antiguos como de los que apenas se suben.

SEMANA: ¿Qué separa a Futurama de las otras dos series del ‘Groeningverso’?

C.K.: El look y el tono de Futurama son muy particulares, y a la vez son muy distinguibles como creación de Matt Groening. Creo que esta serie tiene su propio estilo de animación y un timing muy único, además de una paleta de color y una estética de diseño maravillosa. Pero justo lanzamos en Netflix la última temporada de Disenchantment, y es similar en que tiene su tono y su look particular, distinto al de The Simpsons y de Futurama, pero se siente claramente la mano de Matt. Cada una de sus series tiene su propia fanaticada, pero sabemos también que hay mucho crossover.

Claudia Katz dice que el look y el tono de Futurama son muy particulares, y a la vez son muy distinguibles como creación de Matt Groening. | Foto: HULU

SEMANA: Ha producido animación en sagas como Star Wars y Beavis & Butthead, ¿qué la enamora de la animación?

C.K.: Creo que la mayoría de personas no son conscientes de lo duro que es hacer un gran show animado. A mí me gusta mucho ejercer una profesión en la que creamos algo, y me asombra y me atrae el nivel de artesanía que este arte exige e involucra. Y a pesar de que contamos con un reparto de voces maravilloso, es de ahí que parten los directores y los artistas aquí en Rough Draft. Porque partiendo de esa pista de voz averiguan y llegan a la mejor actuación posible, a la mejor cinematografía, al mejor diseño y a la mejor entrega y timing posible. Nuestros directores son actores, directores de cine y editores, todo en uno.

SEMANA: Los seguidores de los shows de Groening comparten momentos favoritos como memorias preciosas, ¿tiene alguno?

C.K.: Tengo tantos que ya se me complica usar la palabra “favorito”. Eso sí, creo que el programa demuestra estar al máximo nivel en todos los aspectos que lo hacen genial en el episodio que mencioné antes. Todo en ese episodio es perfección: la escritura, las actuaciones de voz, la imagen y el encuadre, y ese maridaje entre animación tradicional y animación generada por computador. Y, en lo que a trabajo remite, hacerlo fue un total gozo.

SEMANA: ¿Algunas palabras de despedida?