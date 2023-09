Disney+ ya tiene disponible una de las películas más esperadas por los fans Pixar

¿De qué se trata Elementos?

“Comencé a introducir elementos de mi relación con mi esposa. Yo soy coreano y ella estadounidense, mitad italiana. Al principio no les conté a mis padres de la relación porque ellos, que son un poco chapados a la antigua, querían que me casara con una coreana”, relató Sohn en una entrevista para la prensa internacional.

Peter Sohn indicó en su entrevista que en su momento él vivió un conflicto similar porque para su familia no era aceptable que él eligiera dedicarse a un oficio relacionado con el arte: “Se daba por sentado que sería médico o abogado, o un hombre de negocios, y a mí no me interesaba ninguna de esas carreras. Quería hacer algo artístico y mis padres no entendían ese mundo o cómo podría uno ganarse la vida haciendo eso”.