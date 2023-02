Gorillaz, Shakira y Karol G, y un himno para los solteros de la mano de AnnaSofia: estos son los estrenos musicales de la semana

El mes de San Valentin trae varios estrenos, entre ellos la tan esperada colaboración entre Shakira y Karol G, TQG. Sin embargo, en este mes se le canta al amor con Camilo y su nuevo sencillo Moderación, a la soltería con la artista revelación colombiana AnnaSofía y también a las diferentes realidades sociales con el nuevo álbum de Gorillaz.

Con un ritmo pegajoso y letras con las que más de una persona logrará identificarse llega el nuevo sencillo de la cantante colombiana AnnaSofia, Cuándo Será. La canción sale en el mes de San Valentín para todos aquellos que no les ha ido bien en el amor y ya casi alcanza las 10 mil visitas en YouTube y en Spotify.

AnnaSofía es una artista Colombiana de 21 años, cuya música recorre influencias del R&B y los ritmos urbanos con un toque de pop. Empezó su carrera musical a los 9 años, cuando gracias a su madre aprendió a tocar la batería, lo que después la llevaría a aprender a cantar y a componer. Ha sacado varios sencillos, entre los cuales se encuentran Tus Ojos, con más de 250.000 reproducciones en Spotify y Vienes y Vas con casi 150.000.

"Esta es una canción muy especial porque siento que nos une y nos representa. Ademas, es el inicio de un año mágico lleno de música escrita con propósito y sentimientos que vienen de lo más profundo. Estoy emocionada por eso y verlos cantando la canción es el mejor regalo de San Valentín de la vida. Gracias" Afirma AnnaSofia. - Foto: Cortesía de AnnaSofia

Nació el 26 de febrero de 2001 en San José de Costa Rica, sus padres Alexandra Fatat y Germán Jaramillo, los dos de nacionalidad colombiana, viajaron a Costa Rica por temas de estudio, y a los pocos meses después de que Annasofia naciera regresaron a su tierra natal. Creció en Tuluá, Valle. Desde los 7 años y gracias a la influencia de su mamá en la música, sobre todo en el rock decide seguir este camino.

Cuándo Será llega para celebrar lo que ella misma define como San Solterín, una celebración para aquellos que como ella misma canta “están cansados de ser los violinistas de la ciudad”. Es un tema divertido que nace del querer representar la soltería de una manera real y cotidiana, donde la artista pregunta directamente “¿Dónde está el amor de la vida?”. Fue compuesta y producida por AnnaSofia y los Jaycobz y es una cumbia urbana que en sus sonidos resaltan la guitarra, el bajo, el guiro y la percusión.

“Esta es una canción muy especial porque siento que nos une y nos representa. Además, es el inicio de un año mágico lleno de música escrita con propósito y sentimientos que vienen de lo más profundo. Estoy emocionada por eso y verlos cantando la canción es el mejor regalo de San Valentín de la vida. Gracias” Afirma AnnaSofia.

Moderación, la nueva canción de Camilo con el canadiense JP Saxe - Foto: Cortesía de JP Saxe

Este estreno se suma a la lista de nuevos lanzamientos por el mes de San Valetin como el del colombiano Camilo con el Canadiense JP Saxe. Su éxito Moderación habla sobre la responsabilidad afectiva y la importancia del amor correspondido. JP, estuvo en Colombia promocionando el sencillo, y SEMANA pudo hablar con él en exclusiva.

Además, También antecede a la tan esperada colaboración entre Shakira y Karol G, que se estrenará mañana jueves 23 de febrero. La canción se titula TQG y por algunas filtraciones se entiende que ambas colombianas lanzan críticas a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA.

Shakira y Karol G comparten adelanto de su nueva canción - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

De hecho, gracias a dichas filtraciones se logró confirmar que la canción cuenta con indirectas como las siguientes: “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, o “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”. En las que tanto la barranquillera como la Bichota lanzan dardos a sus examores.

Siguiendo la lista de estrenos musicales, uno de los más esperados en la escena internacional es el nuevo álbum de la banda virtual británica Gorillaz, que saldrá este viernes 24. Cracker Island, es su octavo álbum de estudio y fue promocionado con un sencillo homónimo en colaboración con el bajista estadounidense ganador del Grammy, Thundercat.

Este también contará con el sencillo New Gold, en colaboración con la banda australiana Tame Impala y el rapero Bootie Brown. El disco contará con 11 canciones, de las cuales 5 son en colaboración con otros artistas. Entre ellos destacan Oil, con la leyenda del rock Stevie Nicks de la banda británica Fleetwood Mac, y Tormenta con Bad Bunny.

Paramore tocará en el Movistar Arena de Bogotá reviviendo así la nostalgia emo de la década de los 2000 en la capital del país. - Foto: Esteban Vega

Como mención honorífica, se destaca el nuevo álbum de la banda estadounidense Paramore, This is Why, el primero en salir desde que la banda anunció su regreso el año pasado. Se estrenó el pasado 10 de febrero como antesala a su gira Paramore in South America que trae a la icónica agrupación al país el próximo 14 de marzo, tocarán en el Movistar Arena de Bogotá reviviendo así la nostalgia emo de la década de los 2000 en la capital del país.