JP Saxe, un canadiense enamorado de Colombia, habla con SEMANA sobre su colaboración con Camilo

En días pasados, el cantante colombiano Camilo estrenó su nuevo sencillo Moderación, en compañía del cantante canadiense JP Saxe, quien se dio a conocer por su colaboración con la cantante estadounidense —ahora su exnovia— Julia Michaels, con la canción If the World Was Ending, que se lanzó en 2019 y que fue nominada a un Grammy en 2021.

Siguiendo esa línea romántica, la canción con el colombiano trata sobre la importancia de que ambas partes en una relación sentimental den lo mejor de sí mismas. Un tema que, desde su lanzamiento, suma 1,3 millones de reproducciones en YouTube y 1,5 millones en Spotify.

Con 29 años de edad, Jonathan Percy Starker Saxe —su nombre de pila— nació y creció en Canadá rodeado de música. Su abuelo, János Starker, fue un gran chelista que fue nominado y ganador del Grammy en varías ocasiones.

Además de la nominación al Grammy alcanzada en 2021, ese mismo año su último álbum Dangerous Levels of Instrospection, contó con una certificación de oro de Music Canada, MC por sus siglas en inglés. Un trabajo discográfico que fue escrito en Colombia en la ciudad de Medellín.

A su paso por Colombia, JP Saxe promocionó Moderación y conversó con SEMANA sobre su amistad con Camilo, su amor por la música, futuros proyectos y el amor por América Latina.

"Escogí a Colombia porque tengo varios amigos a los que amo que son de aquí, ‘Cami’ es uno de ellos. Y me dijeron que era un país hermoso y muy bueno para aprender el idioma", aseguró el cantante canadiense. - Foto: Cortesía de JP Saxe

SEMANA: Para empezar, tiene un muy buen nivel de español, ¿cuéntenos cómo un canadiense termina tan cercano a este idioma?

JP Saxe: En abril pasado, vine a Colombia por primera vez y me quedé un mes completo. La verdad es que quería escribir mi álbum en un lugar nuevo, un lugar en el que nunca hubiera estado y, además, uno en donde pudiera aprender español. Entonces, durante el mes que estuve aquí tomé clases de español todas las mañanas, por lo que llevo solo 8 meses en el proceso.

SEMANA: ¿Por qué escoger Colombia para escribir su álbum?

JP: Porque tengo varios amigos a los que amo que son de aquí, ‘Cami’ es uno de ellos. Y me dijeron que era un país hermoso y muy bueno para aprender el idioma. Entonces, dos de ellos me recomendaron Medellín y allí conseguí un lugar cerca al estudio y con una vista preciosa a la ciudad en donde podía sentarme al piano y componer.

SEMANA: Debió haber probado muchos platos típicos, ¿cuál es su favorito?

JP: Definitivamente, las cazuelas y la bandeja paisa.

SEMANA: Camilo y usted no solo compusieron y lanzaron una canción, también reconoce que son muy buenos amigos, ¿cómo se conocieron?

JP: Mi primera conexión con él fue a través de Mau y Ricky (Mauricio y Ricardo Montaner). Cuando falleció mi madre, ellos me escribieron por Instagram un mensaje hermoso y conmovedor, y como mi mamá siempre quiso que yo hiciera una colaboración en español les pregunté a ellos si me podían ayudar. Para mí en ese momento la canción indicada era If the World was Ending. Ellos me presentaron a Eva Luna y conectamos de inmediato, ella es increíble y le gustó la idea y así conocí Camilo.

"Creo que la grabación fue uno de los días más felices de mí vida", dijo el canadiense sobre su colaboración con Camilo. - Foto: Cortesía de JP Saxe

SEMANA: ¿Cómo tomaron la decisión de hacer una colaboración musical?

JP: Después de que nos volviéramos amigos, Camilo y yo empezamos a hablar sobre las cosas que podríamos hacer juntos. Hace algunos años me escribió para colaborar y agradezco que lo haya hecho.

SEMANA: La canción habla sobre responsabilidad afectiva y sobre la importancia del amor y el esfuerzo correspondido, ¿cómo llegaron a este tema?

JP: Fue una conversación convertida en canción. Hablamos de cómo el amor cambia a lo largo de la vida, de que no es lo mismo en la adolescencia que ahorita. Al principio, cuando se ama a alguien no importa mucho si esa persona te ama con la misma intensidad. Tú solo quieres estar con ella y ya. Pero, cuando creces, te das cuenta de que para que ese amor funcione, esa persona tiene que dar de su parte, y amarte de la misma manera. Amar sin moderación.

SEMANA: ¿Cómo fue el proceso de composición?, ¿lo hicieron en español o en inglés?

JP: La mayoría de las conversaciones y de la escritura la hicimos hablando por FaceTime, porque Cami vive en Miami y yo en Los Angeles. Yo escribía partes en inglés y se las pasaba y él en español y así. Igual, la mayor parte de la canción la escribimos durante la pandemia, eso nos ayudó mucho.

SEMANA: ¿Por qué si la empezaron en la pandemia la canción sale hasta ahora?

JP: Quería que fuera perfecta, quería que saliera en el momento perfecto, con el video perfecto y la producción perfecta, digamos que la canción la produjimos al menos 20 veces. No sé, Camilo es muy importante para mí, y creo que por eso quise que todo saliera a la perfección y sin afanes.

SEMANA: Y el video musical...

JP: Creo que la grabación fue uno de los días más felices de mí vida. No solo lo grabé con Cami sino que Eva y Ricky lo dirigieron y estuvieron allí todo el tiempo, y como saben trabajar con amigos es muy divertido. Además, el concepto nos gustó mucho, al inicio queríamos mostrar un ambiente sobrio, muy “moderado” que cambiara por algo completamente opuesto al final.

SEMANA: ¿ Cual es su canción favorita de Camilo?

JP: Muchas, no podría decidirme. Indigo, Ropa cara, La Boca, que es con Mau y Ricky, y muchas otras, no tengo una favorita.

SEMANA: Hablemos de su carrera como solista, ¿está a punto de embarcarse en una gira con John Mayer, cuáles son su expectativas? ¿Le gusta John Mayer?

JP: Amo a John y he sido fan desde que soy un niño. Sabes, hay momentos en la carrera en los que te emocionas por colaborar con personas por quienes son ellos en la actualidad, y hay otros en los que te emocionas por colaborar con artistas por lo que ellos significan para ti, y creo que este último es mi caso.

Si alguien le hubiera dicho a mi yo de 14 años que iba a abrir para John Mayer se hubiera desmayado. Además, es un show en solitario, él va a tocar completamente solo y, por ende, yo voy a ser el único que abra el show. Es una gran oportunidad y estoy muy agradecido con él.

SEMANA: ¿Tendremos un tour de JP Saxe en solitario?

JP: Sí, estamos planeando uno para el próximo otoño, y espero tener a suficiente gente aquí en Latinoamérica para poder venir.

Moderación, la nueva canción de Camilo con el canadiense JP Saxe - Foto: Cortesía de JP Saxe

SEMANA: Su último álbum se llama Niveles peligrosos de introspección (Dangerous Levels of Introspection, en inglés), ¿Cree que esta es necesaria para componer o escribir?

JP: Para mí la música siempre es una conversación en la que hablo conmigo mismo, y esto lo hago mejor cuando estoy solo. Sin embrago, me gusta probar cosas nuevas, y creo que mi próximo álbum prueba que puedo escribir sin esta soledad.

SEMANA: JP, para terminar, ¿puede darnos algún adelanto sobre su próximo álbum?

JP: ¿Qué tipo de adelanto?

SEMANA: Háblenos sobre el sonido...

JP: La mayor parte de mi nuevo proyecto fue en colaboración con un nuevo productor. Él trabajó con artistas como Frank Ocean y Blondie. De hecho produjo muchos de mil álbumes favoritos de todos los tiempos, por lo que estoy muy emocionado por este nuevo sonido con el que él y yo estuvimos experimentando.