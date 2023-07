‘Hush’ de Juliana Castro Duperly: partir de un duelo, explorar las articulaciones y modulaciones del dolor

“Hush, o into a hush (el título original) nació cuando hice una videoinstalación sobre la muerte de mi papá. Y si bien terminó siendo una obra que me gusto mucho, no lograba transmitir toda la historia y la carga que había detrás. Había muchos símbolos que no alcanzaban a concretarse en una obra “estática”… muchos otros detalles que quedaban por fuera, mariposas, sonido de las mariposas, un cuaderno con una lista de memorias, un diario, una ceguera color rosado, un viaje a Machu Picchu, una decisión de llevar cenizas escondidas dentro de mis pantalones”…