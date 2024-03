Ignoradas por ‘Oppenheimer’, las víctimas de la prueba nuclear en Nuevo México cuentan su lado de la historia

“Era tan brillante que no podía ver”, hace memoria. “Me acuerdo de preguntar ‘¿Qué pasó papá? ¿El sol explotó?’”.

Y, al igual que sus vecinos, la familia no sabía qué ocurría, mucho menos por qué una nube en forma de hongo gigante se expandía en su horizonte.

“No estábamos asustados porque no nos mató de inmediato”, dijo. “No teníamos idea qué era”.

“Oppenheimer”

Para activistas como Cordova, Oppenheimer , de Christopher Nolan, al menos presentó el concepto de la prueba a millones de personas alrededor del mundo. “Pero no hizo mucho más”, dice.

El tiempo sigue pasando.

De acuerdo con First We Bombed New Mexico, un reciente documental que sigue la lucha de Cordova, las familias afectadas por la radiación eran “en su mayoría hispanos e indígenas”.