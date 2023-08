La inspiradora historia de la colombiana que llevó sus obras de arte hasta el Rockefeller Center en Nueva York

“Me dedico al derecho de familia y atiendo a muchas mujeres en su estado de máxima vulnerabilidad. Muchas llegan con la autoestima hecha pedazos, sin reconocer todas las fortalezas que tienen. Hago muchos divorcios, que suele ser un momento muy difícil de la vida. Veo mujeres que se quedan solas con sus hijos y están inestables emocionalmente. No saben si la expareja va a responder económicamente y cuando van al juzgado, no saben qué cuota poner. Ven el futuro con preocupación. Muchas incluso han sufrido maltrato”, relata María Esther.

Son historias que le llegan al alma “y me sirven de inspiración para mis cuadros. Quiero mostrarles a través del arte que en realidad son unas verracas. Como artista, me nutro de los viajes, de ver gente, esa es mi inspiración. Y mi propio trabajo como abogada, con las historias que veo a diario”.

El poder de lo femenino

Por eso, asegura, le encanta pintar mujeres. “En mi exposición en Nueva York quise llevar una propuesta basada en el empoderamiento femenino. Me gusta mostrar, por ejemplo, el poder de creación de las madres; también pinto bailarinas de ballet porque me gusta que representan eso de caer y levantarse permanentemente, además de que son disciplinadas; pinto mujeres con sus hijos. Es que creo que el arte puede ser transformador y con mis cuadros creo que estoy enviando ese mensaje”, dice la artista.

“Mi mamá en Nueva York lloraba cuando me veía en las pantallas y cuando vio la exposición. Mi papá se murió hace muchos años. Y le dejó esa gran responsabilidad a mi mamá. Pinto mujeres empoderadas porque viví de cerca lo que es la lucha de una madre cabeza de familia. Ella ha sido muy dedicada a sus hijos, pero también muy brillante, estudió en Oxford. Y nunca me ha cortado las alas, me ha dejado reinventarme. Soy lo que soy gracias a ella. Por eso, firmo con su apellido, para que cada vez que ella vea uno de mis cuadros, sienta que es un reconocimiento a todo ese esfuerzo que hizo como madre”, dice María Esther.

Después de esta exposición, que también pudo apreciarse en el consulado de Colombia en Nueva York, la artista seguirá pintando y tocando puertas. No importa que algunas se cierren. “Quise exponer en una galería en Bogotá y el dueño me dijo que mi arte era asqueroso. Pero creo que eso es normal. No ha todo el mundo le va a gustar lo que uno hace. Y estoy convencida de que en la vida tienes que seguir tu corazón. Si a uno le gusta algo, debe seguir ese camino. Siempre habrá voces que te digan que no, pero eso es solo un obstáculo, no el final del camino”.