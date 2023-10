La oración que debe hacer para alejar las envidias en el trabajo

La envidia, las malas energías y desearle el mal a otra persona, son acciones que se encuentran muy frecuentemente en la actualidad, en medio de una sociedad cada vez más consumista por lo que, tanto los credos alternativos como los tradicionales, realizan llamados de atención constantemente para que se evite a toda costa.

Estos son varios de los sentimientos más dañinos que puede experimentar un ser humano. Dentro del entorno profesional es habitual que las personas con grandes capacidades, brillantes y competentes sean envidiadas por algunos de sus compañeros, incluso hasta de sus propios jefes.

Ante dicha situación, hay una oración en la que puede encomendarse los individuos para que esto no suceda, pues según los creyentes Dios en su palabra, en todo momento específica que hay que amar a los enemigos y orar por ello. Y una manera de alejarlos es pidiendo por aquellos.

Oración para pedir por la envidia en el trabajo

Oh, glorioso, Padre Amado, en este momento me postro a tus pies a suplicarte tu amor y protección, así mismo me envíes tus ángeles protectores para que guíen y guarden mi camino de los enemigos.Pues, en los últimos días, personas sin razón alguna han empezado a dañar mi nombre ante mis jefes diciendo cosas de mí que a la hora de la verdad es mentira.

Es por este motivo, que hoy recurro a ti para que perdones a estas personas que, guiadas por la envidia y la maldad, lanzan hacia mí sus maldiciones sin saber cómo soy en realidad.

Sin embargo, sus palabras y acciones contra mí no me afectan, porque yo tengo la conciencia tranquila que no es verdad lo que ellos rumoran de mí. Ya que, los logros que he alcanzado en mi trabajo son frutos de todos los esfuerzo que he cosechado por años en donde estuve sumergido en las tinieblas, pero gracias a mi fe en ti pude surgir.

De esta forma, poder recoger los frutos que ahora se están manifestando. Así que, no te pido males para estas personas, porque sería un acto desagradecido de mi parte. Pero, si te ruego que cuando intenten hablar cosas falsas, seas Tú quien los calles con el gran amor que nos tienes a tus hijos y los hagas decir la verdad absoluta, así poder parar las maldades.

También te pido que toques sus corazones y elimines de ellos la maldad y envidia que tienen. Ya que, son sentimientos que dañan la mente y alma de las personas que lo padecen.

Haciendo que su cuerpo se llene de problemas, y tristezas que no los dejan progresar. Por eso, con dulzura, te pido que envíes sobre sus vidas la paz, y la armonía necesaria con el fin de vivir en paz.

Del mismo modo, suplico por mí, para que me permitas identificar las intenciones malvadas de personas que quieran verme mal, y frenarlas con el fin, de eliminar estas malas vibras de mi vida.

Por otro lado, te ruego que las personas que están causándome heridas dentro del trabajo, en vez de anhelar, hacerme maldad, tengan más sed de ti, y busquen de tu presencia. Con el propósito, de que Tú los bendigas, para que puedan alcanzar sus objetivos en su trabajo, así como yo lo estoy haciendo gracias a tu gloria y no tenga que estar arruinando los planes de otros individuos para poder triunfar.

Puesto que, estos actos son cobardes y no permiten que la persona gane en su lugar de trabajo, de la misma manera, pido que los hagas entender que sin ti no podrán alcanzar la gloria. Porque, se la pasan pensando en que hace lasdemás personas, y no se dan cuenta de que su vida está llena de vacíos, que pueden ser ocupados con tu amor, cariño y comprensión.

De este mismo modo, también te pido que los ilumines en su camino, así no vuelvan a cometer estos errores una y otra vez, para que, en un futuro, puedan disfrutar de todos sus logros. Además, por favor, hazlos entender que haciendo daño a las demás personas, lo único que obtienen es reflejar sus inseguridades y miedos al público.