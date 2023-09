Las dos oraciones más ‘poderosas’ para encontrar trabajo rápido

Plegaria para el pan y empleo

no nos falte el pan y el trabajo de cada día.

Otra oración para encontrar trabajo

La siguiente plegaria es difundida por el portal Oración Milagrosa y está centrada no solo en hallar una actividad remunerada sino bajo buenas condiciones.

Amado Dios, hoy me presento ante ti con una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón: por favor guía mis pasos y dame la dicha de encontrar un buen empleo, pues en estos momentos de preocupación solo tú puedes salvarme.

Señor, por favor, dame la dicha de poder conseguir un empleo en el que me dignifique, por medio del cual pueda obtener el dinero necesario para mantener a la hermosa familia que tú me regalaste y hacer que no le falte nada.