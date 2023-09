Muchas personas han encontrado en la oración un lugar y momento perfecto para reflexionar e intentar tener la solución a sus problemas. Y es que, para millones de creyentes, la fe mueve montañas y es capaz de lograr hasta lo que parece más imposible.

La oración es perfecta en cada instante del día y de la vida, y no solamente se ora para pedir por algo. Son varias las personas que hablan con Dios todos los días para darles las gracias por levantarse con vida y salud, además de otras tantas cosas.

Para aquellos que quieren dar las gracias en este martes, 19 de septiembre, a continuación una oración que puede hacer en cualquier momento del día.

Los creyentes sostienen la idea de que la oración es poderosa. | Foto: Getty Images

Oración para dar gracias a Dios este martes 19 de septiembre

Mi Señor y mi Dios, mil gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por hablarme y mostrarme cuán grande es tu amor por mí. Gracias porque trajiste esperanza a mi vida. Hoy vivo con ilusión y con la seguridad de que estás siempre a mi lado.

Te doy gracias por todo lo que tengo, porque siempre provees a mis necesidades. Gracias porque me ayudas en los momentos de dificultad y me sostienes con tus brazos fuertes. Gracias a ti, no tengo nada que temer. En ti está puesta toda mi confianza por siempre.

Los conocedores del tema religioso recalcan la necesidad de orar con fervor y honestidad. | Foto: Getty Images

Gracias te doy, Señor, por cada nuevo día que me permites vivir. Gracias por la bendición de poder ver y disfrutar tu obra maravillosa a mi alrededor. Gracias porque puedo escuchar la voz de mis seres amados y compartir momentos bonitos con ellos. Gracias por la salud que me das, porque aun en medio de las dificultades tú estás conmigo y me ayudas.

No hay nadie como tú, mi Dios. Eres el padre paciente y amoroso que me acompaña y me ayuda a ser una mejor persona. Tú me muestras cuál es el mejor camino a seguir y contigo siento paz y tranquilidad. Gracias porque contigo tengo vida abundante y la seguridad de la vida eterna.

Gracias te doy, Señor, por todo esto y por mucho más, ya que cada día recibo nuevas bendiciones de tu parte. En el nombre de Jesús, amén.

El acto de la oración se considera como sagrado en la cultura religiosa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Al momento de orar tenga en cuenta que...

Se trata de una conversación con alguien más que, aunque usted no ve, sí está conectado a usted a través de la oración. En ese sentido, trátelo como una cita más y no se distraiga, ni saque el celular en medio del momento. Al igual que un amigo, la pareja o la familia, el instante de acercarse a Dios debe ser especial.

Siempre, busque un lugar de paz para orar. Normalmente, cuando usted ora está escuchando sus propios pensamientos, y de hacerlo en un espacio con mucho ruido y distracciones, de seguro no podrá oír lo que le dice el ser superior a través de sus ideas.