Oración a San Lorenzo para salir de las deudas y la pobreza

Son muchas las personas, en Colombia y el mundo, que entran en desesperación al ver que no pueden concretar ni terminar de pagar sus deudas, pues en muchas ocasiones, al ser montos económicos tan grandes, repercuten de manera negativa y afectan su vida, no solo de manera financiera, sino que también pueden complicar emocionalmente y afectar su calidad de vida y las de sus familias.

Según muchos testimonios que se han referido al respecto, a pesar de que los temas financieros son responsabilidad de cada persona y no se debe culpar a las divinidades por las complicaciones que se presenten, debido a la mala planificación y manejo del dinero, las oraciones pueden ayudar a salir del mal momento, si se realizan con fe.

Oración a San Lorenzo para salir de deudas y pobreza

Haz que con fortaleza y fe, no me aparte de las buenas sendas,

Ora para que reciba cuanto antes los auxilios divinos, y así consiga salir de los graves problemas que me afligen.

Y me ayudes a no desesperar y no perder la fe en El.