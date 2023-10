Oración de la mañana para pedir bendiciones, este viernes 13 de octubre de 2023

Oración para este viernes, 13 de octubre del 2023

Amado Dios, solo puedo rebosar de alegría porque tu voluntad es que comparta un nuevo día contigo. Gracias, Señor, porque permites que el aire pueda entrar nuevamente a mis pulmones y que mis ojos puedan contemplar tu hermosa creación. Gracias, bendito Señor, porque me regalas una nueva oportunidad para vivir.

Toma siempre mi mano para no decaer, aumenta mis fuerzas y mi fe. Socórreme siempre, mi Dios, escucha mi llamado de auxilio. Que en mis metas personales siempre aparezcas Tú, que mi centro seas siempre Tú y que las cosas se hagan en forma a tu voluntad.

Dame siempre aceptación por si las cosas no salen como deseo y dame paciencia y consuelo si el día se pone complicado. No permitas que me abandone a mis fuerzas, levántame constantemente y renueva mis ánimos para continuar de tu mano, Dios todopoderoso y eterno.