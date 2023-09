Oración del día para agradecer a Dios hoy, jueves 14 de septiembre

La oración: un acto de fe y gratitud

La oración del día: jueves 14 de septiembre

“Señor misericordioso, tan grande es tu bondad y tu amor hacia mí, que hoy una vez más me das la oportunidad de abrir mis ojos en un nuevo día y disfrutar de tu creación. Gracias Señor por la vida que me regalas y gracias, porque me das el honor de poder llamarme hijo tuyo.

Dios mío, yo no sé lo que Tú tienes preparado en este día para mí, yo no conozco tus planes, mi Señor, pero sé que el solo hecho de estar vivo tiene un propósito, es por ello que en este día me encomiendo en tus manos y te entrego mi vida por completo; mi salud, mi familia, mis amigos, mi trabajo, cada parte de mi vida y cada uno de mis entornos, yo te lo entrego Padre bueno, para que se haga tu voluntad y no la mía.