Oración para tener fortaleza, superar adversidades y vivir mejor

Oración para la fortaleza y superar las adversidades

Oh, buen Jesús, gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir.

Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas.

Señor mío, sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, todos esos errores que me llevan a faltarte y a faltarles a mis hermanos, pero aun así me amas y me buscas, sin que yo crea merecerlo.