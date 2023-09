Oraciones familiares cortas y con gran poder para rezar junto con los más pequeños

Los religiosos realizan llamados constantes a que, desde la infancia, la práctica de oración se realice frecuentemente, así como la asistencia a misa cada domingo para que los más pequeños puedan conocer de Dios desde edades tempranas y así lo consideren como una de las personas más importantes en su día a día, además de recalcarles que no hay que buscar de Dios solamente en malos momentos.

Orar con los menores: una práctica noble

Dado que el bautismo y la primera comunión son algunos de los sacramentos que se deben realizar en edades tempranas, suele ocurrir que los más pequeños de la familia no entienden la importancia de estar en comunión con Dios y de tenerlo presente en el día a día , por lo que, el portal especializado BibliaOn brinda una lista de oraciones cortas, y poderosas, para rezar junto con los niños en momentos especiales del día :

“Gracias, Papá Dios, porque puedo ver y disfrutar este nuevo día. Gracias por la casa donde vivimos, el desayuno que puedo comer, gracias por mi familia y por mis amigos. ¡Tú eres bueno, Señor! Ayúdanos a pasar un buen día, que no nos falte nada y que sea un día lleno de paz. En el nombre de Jesús. Amén ”.

“Padre Dios, gracias por la oportunidad de ir a la escuela para aprender mucho junto a mis amigos. Ayúdame a estar atenta hoy y a entender lo que me expliquen los maestros. Ayúdame a ser una buena alumna y una buena amiga para mis compañeros. En el nombre de Jesús. Amén ”.

“Querido Dios, gracias porque me perdonas cuando me arrepiento por no haberme portado bien. Gracias por Jesús, tu Hijo amado, por su ejemplo sobre cómo debo vivir en obediencia a ti. Ayúdame a ser más como él y a vivir de una forma que alegre tu corazón. Amén”.