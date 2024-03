Todo lo que necesita saber de la novela de Gabriel García Márquez, que vence el escepticismo con alta expectativa

No es nada menos que histórico. Más allá de los reparos de algunos puristas, que consideran que si el más grande autor en la historia de este país no la publicó “fue por algo”, la expectativa le gana la partida al escepticismo en estos días previos a que su novela inédita llegue a los lectores del país y del mundo. Porque se trata de Gabo, y eso significa que es un evento global. Y, como no podía ser de otra manera, sucederá en una fecha que carga alta simbología. En agosto nos vemos aterriza en librerías este miércoles 6 de marzo, el día que hubiera marcado su cumpleaños 97, a pocas semanas de que se cumplan los diez años de su partida terrenal , que sucedió el 17 de abril de 2014. Para cuando llegue ese aniversario, el mundo ya se habrá formado una opinión de este escrito y de su lugar en el canon literario de Gabo.

Parte de lo que pone a varios a dudar de la validez del manuscrito es si obedeció al rigor en la reescritura, tan típico y característico de García Márquez. No es secreto que Gabo solía pasar por numerosos borradores antes de considerar su obra concluida, y, aun así, como anota Lozano, “sus editores sabían bien que no debían confiarse, ya que lo más probable es que llegaran nuevas revisiones –a veces detalles ínfimos, pongamos un adjetivo sacrificado por una alternativa que podía aportar un matiz microscópico, pero relevante a ojos del autor–, al límite de enviar el manuscrito a imprenta”.

Reyes no solo le da su visto bueno, considera que la novela representa un broche de oro a la trayectoria de García Márquez. Además, la piensa como una ofrenda a los lectores y un recordatorio de la entrega del nobel a la literatura. “Pienso que es un maravilloso cierre, por varios motivos: el amor, transmutado aquí en deseo, es el tema central de la novela, como lo es de la obra entera de su autor. La protagonista y su búsqueda de libertad a través de esa noche que se regala a sí misma una vez al año, me parece una hermosa puerta de entrada a la percepción del universo femenino que ocupaba el interés creativo de García Márquez en sus últimos años. La novela está completa, aunque para su autor no fuera definitiva. Este libro es, además, la prueba de que un escritor no puede dejar de escribir. O, por decirlo de otro modo, que no puede vivir sin escribir. Como si nos dijera que hay que contar para vivirla. Esa es una lección clara y conmovedora ante la que sus lectores solo podemos, con el corazón abierto, darle las gracias”.