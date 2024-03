Bad Bunny, Billie Eilish, Ryan Gosling, Jon Batiste y Zendaya estarán en los Óscar

El próximo domingo 10 de marzo se celebrará la 96.ª edición de los Premios Óscar, un evento que tendrá lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos, y que este año tendrá varias sorpresas, lo que ha generado gran expectativa entre los amantes del cine.

Ryan Gosling interpretará la balada pop “I’m Just Ken” en la ceremonia del 10 de marzo, anunciaron esta semana los productores de la ceremonia. Otros que interpretarán sus canciones originales nominadas son Billie Eilish y Finneas O’Connell, Jon Batiste, Scott George and the Osage Singers y Becky G.

Otros que interpretarán sus canciones originales nominadas son Becky G. | Foto: Getty Images

Gosling está nominado a mejor actor de reparto. Al lucir como su personaje Ken en un anuncio de la ceremonia con Jimmy Kimmel, hizo como que no le importaba que no fuera a ganar. Para ser justos, incluso si es un chiste, quizá no esté equivocado, compite con Robert Downey Jr. quien se ha llevado casi todos los premios esta temporada.

“I’m Just Ken”, compuesta por Mark Ronson y Andrew Wyatt, todavía tiene oportunidad de ganar, incluso si la otra canción de “Barbie”, el conmovedor tema de Eilish y Finneas “What Was I Made For” parece tener ventaja después de llevarse el Grammy. Pero la balada de Ken era algo que todos querían ver en los Oscar, que serán la primera ocasión en la que Gosling cante en la ceremonia.

Las otras canciones nominadas son “The Fire Inside” de Diane Warren para la película “Flamin’ Hot” interpretada por Becky G; “It Never Went Away” de Jon Batiste y Dan Wilson del documental “American Symphony” que canta Batiste; y “Wahzhazhe” de Scott George para la película “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), que interpretarán Scott George and the Osage Singers.

Entre los presentadores de este año, y siguiendo la tradición de los Oscar, están los ganadores de las categorías de actuación del año pasado: Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

(Photo by ROBYN BECK / AFP) | Foto: AFP

También presentarán premios Rita Moreno, Bad Bunny, Zendaya, Matthew McConaughey, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell, Lupita Nyong’o, Ramy Youssef y los excompañeros de elenco de “Scarface” (“Caracortada”) Michelle Pfeiffer y Al Pacino, aunque se desconoce si estos dos últimos estarán juntos.

La 96 entrega de los Oscar se transmitirá en vivo por ABC en más de 200 países y territorios desde el Teatro Dolby en Los Ángeles el domingo 10 de marzo a partir de las 7 p.m. de Nueva York.

Ellos son los nominados que se presentarán la noche de la gala

Además de conocer las candidatas para llevarse el prestigioso galardón, la Academia también dio a conocer recientemente los nombres de los artistas que se presentarán durante la gala y que harán vibrar el escenario del teatro Dolby.

En este sentido, indica que para este 2024, los Premios Óscar contarán con la actuación en directo de sus cinco temas nominados en la categoría de mejor canción original, por lo que artistas como Becky G, Billie Eilish, Ryan Gosling o Jon Batiste, estarían preparando un espectáculo sin precedentes.

De esta manera, los amantes del cine podrán ver a Becky G interpretando el tema The Fire Inside de la película Flamin’ Hot de Eva Longoria, así como a Ryan Gosling y Mark Ronson interpretando I’m just Ken de la popular película de Barbie, pese a la polémica que se generó en enero por la no nominación de la directora de la cinta, Greta Gerwig, ni de su protagonista, Margot Robbie.

Por su parte, Billie Eilish y Finneas O’Connell entonarán What Was I Made For?. En la lista de actuaciones también destacan temas como It Never Went Away, de Jon Batiste para su documental American Symphony; Wahzhazhe por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para Killers of the Flower Moon.

Por su parte Billie Eilish y Finneas O’Connell entonarán What Was I Made For?. En la lista de actuaciones también destacan temas como It Never Went Away, de Jon Batiste para su documental American Symphony; Wahzhazhe por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para Killers of the Flower Moon. | Foto: Getty Images for The Recording A

“¡Vamos! ¡¡¡Estoy muy orgullosa de ti, de esta canción y de esta película!! ¡Sal y representa!”, fueron las palabras con las que Eva Longoria, directora de la película Flamin’ Hot, celebró el nuevo logro de Becky G, que también compartió con alegría el anuncio a través de sus redes sociales.

“Mi chica Becky G llevará The Fire Inside al escenario de los Oscar. Nos representará”, agregó la actriz y cineasta en otro mensaje que publicó desde su cuenta oficial de Instagram, dejando en evidencia su admiración por la cantante.