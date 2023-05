“Es asqueroso”, dicen en redes sobre aspecto físico de Johnny Depp en Festival de Cannes

El actor desfiló por la alfombra roja del actual Festival de Cannes y su apariencia no pasó desapercibida. Los fans reaccionan.

Ya pasó la tormenta para Johnny Depp, aquellos días turbulentos llenos de largas horas en el tribunal y una espera casi interminable por la resolución de su caso de difamación contra Amber Heard, hicieron que el actor dedicara tiempo de su carrera, en intentar mantener su imagen intacta. No obstante, las consecuencias fueron inminentes. Estudios decidieron cancelar a la celebridad y retirarle importantes contratos, que ya estaban entre sus manos listos para ser firmados o renovados.

La noticia confirmada por Disney que Depp dejaría de ser el capitán Jack Sparrow en los futuros planes de la saga ‘Piratas del Caribe’ tuvo sus repercusiones. De inmediato Warner Bros. hizo lo propio y eliminó al estadounidense de la franquicia de ‘Animales Fantásticos’. En esta, él daba vida a Gellert Grindewald. En su reemplazo llegó el danés Mads Mikkelsen para tomar el rol en la tercera y última entrega.

Todo parecía derrumbarse en la carrera del reconocido intérprete que había estado al frente de clásicos como ‘Charlie y la Fábrica de Chocolates’, ‘Ed Wood’ y ‘Alicia en el País de las Maravillas’. Fue nominado tres veces al Premio Óscar y recibió galardones de prestigio como el Globo de Oro o el César, de Francia.

Johnny Depp - Foto: Instagram @johnnydepp

Ahora, tras las tortuosas épocas de lío legal, Depp marcó su gran regreso en el Festival de Cannes 2023. Decidido a recuperar su lugar en Hollywood, el histrión brilló nuevamente en una alfombra roja y presentó su próxima obra en el importante escenario del cine mundial.

A sus 51 años, fue el elegido para protagonizar Jeanne Du Barry. En la cinta, da vida al icónico rey francés Luis XV. La trama sigue las polémicas en la vida del controvertido monarca, poniendo como hecho principal la relación que sostuvo con la condesa Du Barry.

Por su labor en el largometraje, Johnny Depp recibió una ovación de siete minutos luego de la exhibición especial para la prensa y crítica. El gesto estuvo acompañado de comentarios y felicitaciones por parte de los especialistas. No obstante, hubo un detalle que causó la misma conmoción que todo lo anterior.

Actor Johnny Depp en la carpeta roja del Festival in Deauville (Photo by LOIC VENANCE / AFP) - Foto: AFP

El caso es que el norteamericano comenzó a ser comentado en redes sociales desde hace algunas horas por algo más que su talento actoral. El aspecto físico de la celebridad pasó a ser el enfoque principal de las reacciones de su triunfal regreso.

Pero es que hubo un detalle específico de su apariencia que hizo que se hablara de él: sus dientes. Fotografías capturadas por profesionales mostraron el deterioro por aparente falta de cuidado que sufre la dentadura del famoso.

“Los dientes de Johnny Depp están literalmente podridos”, trinó una internauta. Otros, a su vez, se refirieron a la conducta fumadora del actor, lo que seguramente ha causado la coloratura y el daño visible en su salud oral.

Otras polémicas de Johnny Depp

Esta no es la primera vez que la higiene de la estrella es tema de conversación. Decenas de sus compañeros de set se han pronunciado sobre las costumbres antihigiénicas que lleva. “Puede estar varios días sin bañarse o usando la misma ropa”, ha revelado su círculo profesional cercano en más de una oportunidad. Otros, por su parte, han señalado que sufre de halitosis (mal aliento), tema que ha vuelto a ser puesto en exposición por las imágenes de su dentadura.

Johnny Depp fue homenajeado en el Festival de Cannes - Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Asimismo, en este Festival de Cannes, Depp guardó el silencio sobre la situación que vivió con su expareja. La prensa preguntó si sentía que había sufrido un boicot por parte de Hollywood. “No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”, respondió él.

Ya con la polémica encendida, agregó: “Cuando te piden que dejes una película (hablando de cuando fue retirado de la saga Piratas del Caribe en 2018) porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas”. Con todo, su filme fue el encargado de abrir el renombrado certamen.