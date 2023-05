‘Rápidos y Furiosos 10′: dónde y cuándo ver el estreno; todo lo que debes saber de la película

Los jueves nunca fueron tan queridos antes que la industria del cine acostumbrara a estrenar sus éxitos en este día. Además, las grandes productoras han creado la cultura de realizar un prelanzamiento los miércoles anteriores, extendiendo así el flujo de espectadores por toda la semana prácticamente. Rápidos y Furiosos 10 no es la excepción y los motores comenzaron a encenderse desde este 17 de mayo.

En esta fecha, la película presentó su preestreno en las salas de cine de varios países del mundo, incluyendo Colombia. Las primeras impresiones del público tienen en ascuas a todos aquellos que se dispondrán a verla este fin de semana. “¿Pero qué acabo de ver? Ahora sí se sobraron”. “Ya era hora, esto sí es Rápido y Furioso”, son algunos de los comentarios que se hacen notar en las redes sociales.

Imagen oficial de la cinta que será estrenada en mayo. - Foto: Instagram @vindiesel

Asimismo, la crítica oficial también ha dado su posición al respecto de la cinta. Por no ser un estilo de producción muy apegado a lo que espera la prensa especializada, los dardos que han lanzado los medios de cine en contra de la entrega hacen ruido.

“Es una película que de alguna manera encuentra cosas nuevas y fabulosamente tontas que hacer con los autos, mientras que, aparte del cuestionable villano de Momoa, es exactamente lo que esperarías”, dice Dan Jolin, de la revista Empire.

A su vez, Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, agregó: “Lo que salva a ‘Fast X’ es que es tan consciente de su propio absurdo que se convierte en una entretenida parodia de sí mismo”. No obstante, Deadline salvó al largometraje indicando: “Con su suministro aparentemente inagotable de acción locamente divertida, este gran espectáculo de alto octanaje intenta, y no pocas veces lo logra, eliminar cualquier resistencia con sus inyecciones desarmantes, escandalosas y autoconscientes de campamento a menudo hilarante”.

El reflejo perfecto de la poca aceptación dentro del círculo crítico es el 59% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes. No obstante, se espera que el medidor del público muestre una puntuación muy superior, pues el estreno en Corea y China ya ha sido todo un éxito, efecto que seguramente se replicará en América.

Vin Diesel aparece en el video de la nueva canción de J Balvin. - Foto: Fotograma 2:49 FAST X Toretto - J Balvin (Official Music Video) - YouTube J Balvin.

Lo que debes saber antes de ver ‘Rápidos y Furiosos 10′

El filme se rodó en Brasil, igual que la quinta entrega de la franquicia. Además, recibe a Jason Momoa y Brie Larson como nuevos miembros del reparto. El elenco lo completan los regresos de Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, Charlize Theron, Ludacris, Jordana Brewster y Nathalie Emmanuel. La portuguesa Daniela Melchior también se incorporó para esta ocasión.

Asimismo, habrá algunas sorpresas en cuanto al elenco de no creer.

Jason Momoa presente en Lisboa, Portugal, en la conferencia sobre la protección de los océanos - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

Por otro lado, la sinopsis oficial reza: “A lo largo de muchas misiones y contra cualquier adversidad, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido más inteligentes, más astutos y más rápidos que todos los enemigos que se cruzan en su camino. Ahora, se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás: Una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una sed de venganza, determinada a destruir a esta familia y destruirlo todo y a todos lo que Dom ama, para siempre”.

Otro aspecto que hace esperada la producción en Latinoamérica, por ejemplo, es la banda sonora. Los artistas J Balvin (Colombia), Santa Fe Klan (México), Maria Becerra (Argentina), Duki (Argentina) y Ludmilla (Brasil) son algunos de los encargados de poner la música para la ficción.

Rápidos y Furiosos 10 es la cuarta película más cara de la historia tras Avengers: Endgame ($400 millones de dólares), Piratas del Caribe 4 ($379 millones de dólares) y Avengers: Age of Ultron ($365 millones de dólares), de acuerdo a las cifras del portal especializado The Numbers.

Cabe mencionar que Rápidos y Furiosos 10 se dividirá en tres partes, lo que confirma que faltan dos películas más para que la saga llegue a su final. Por lo pronto, la primera fracción se encuentra disponible a partir del 17 de mayo en los cines de Cine Colombia, Royal Films, Cinépolis, Cinemark y Cineland en el territorio nacional.