Esta es la película que recrea el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, se estrena en febrero

El 19 de febrero a las 9:00 p. m. se estrena en Colombia “Primicia: el juicio de Johnny Depp y Amber Heard” (“Hot Take: The Depp/Heard Trial”) en el canal Lifetime. Se trata de una producción que muestra uno de los juicios más polémicos y dramáticos, el cual causó gran impacto en las redes sociales y en los fans de ambos actores.

Esta película se estrenará en febrero. - Foto: Shanley Kellis

Esta disputa legal, que causó gran conmoción, será recreada por los actores Mark Hapka en la piel de Johnny Depp, y Megan Davis, en el papel de Amber Heard. Esta película está dirigida por Sara Lohman y escrita por Guy Nicolucci.

Megan Davis en el papel de Amber Heard - Foto: Shanley Kellis

La película muestra la relación de los renombrados actores, dentro y fuera de la corte, y las impactantes declaraciones íntimas de ambos protagonistas expuestas en el tribunal, las que mantuvieron atentos a miles de espectadores y usuarios de redes sociales.

Otros de los miembros del elenco incluyen a Melissa Marty como Camille Vazquez, abogada de Depp; Mary Carrig como Eleine Bredehort, abogada que representó a Heard; Keith Jefferson como Rob, miembro del equipo de seguridad de Depp; Casey O’Keefe como la Dra. Shannon Curry, psicóloga forense que evaluó a Amber Heard en el juicio; Ashley Lauren Nedd como Sarah, miembro del equipo legal de Amber Heard; y Daniel Lench como David Spiegel, el psiquiatra que testificó a favor de Amber Heard, entre otros.

hot_take_VC_20220728-093.dng - Foto: Victor Curtis

Cabe recordar que todo este proceso legal inició cuando durante el proceso de separación, Amber Heard afirmó en múltiples entrevistas que había sufrido abusos por parte de Depp. Frente a esto, el actor, además de negarlas, presentó una demanda por difamación contra su exmujer a principios de 2022, luego de que fuera publicada una columna de opinión escrita por ella en el diario The Washington Post en 2018, en la que Heard insistía en que había sufrido abusos por parte de su exesposo.

El fallo del juicio

Todo empezó cuando Amber Heard expresó que había sido maltratada por Johnny Deep en un programa de televisión. Luego, la publicación de la columna de opinión, aunque no mencionaban directamente a Depp, se podía interpretar claramente que era él.

Estas acusaciones de la actriz causaron grandes afectaciones al actor, como fue su expulsión de la saga Piratas del Caribe, la cual había tenido gran éxito, en parte por su interpretación actoral.

El juicio por difamación en contra de Amber Heard duró seis semanas, las cuales fueron tendencia en redes sociales, donde algunos apoyaban a Heard y otros a Depp.

A pesar de las versiones que surgieron, el jurado tomó una decisión y señaló que Amber Heard era responsable de las acusaciones que había en su contra (difamación al publicar en una columna de opinión que había sido víctima de abuso doméstico por parte Johnny Depp).

De acuerdo con lo que se determinó legalmente, la artista deberá pagar una deuda de casi 10 millones de dólares a su expareja por difamación, quien también tuvo que dar una suma por los artículos que fueron publicados por parte de su exabogado.

Una vez finalizó el juicio, Depp fue claro con su poco interés en el dinero de Heard, ya que lo que buscaba con esta demanda era poder demostrar su inocencia y eliminar la mala imagen que se generó sobre él en los medios de comunicación y la industria artística. Estas declaraciones llevaron a los curiosos a enfocarse en la parte económica de la actriz, quien no tendría el dinero suficiente para saldar la deuda legal.

Heard se declaró en bancarrota e insistió que no tenía dicha cantidad de dinero para pagarle al actor. Por su parte, el actor Depp, conocido por su interpretación en Piratas del Caribe, al conocer el fallo del juicio señaló: “Me siento en paz sabiendo que lo he logrado... el jurado me ha regresado mi vida”.