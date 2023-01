Óscar 2023: Aquí puede ver las cintas nominadas a Mejor película

En la mañana de este 24 de enero se dieron a conocer los nominados a los premios Óscar 2023, el galardón más esperado por la industria de Hollywood y uno de los más apetecidos por los fanáticos del séptimo arte y el circuito de galardones.

Este, año a año, reúne a luminarias del cine, la música, la televisión y demás industrias del entretenimiento para celebrar lo mejor según la Academia de las Artas y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Sin duda, hay unas categorías más sonadas que otras, pero son los nominados a Mejor película los que todo el mundo quiere conocer, para correr a checar si ya le dieron la oportunidad en las salas de cine o las plataformas de streaming. O si, por el contrario, hay que empezar a hacer todos los arreglos necesarios para verlas y así tener todo el criterio para aplaudir la decisión de los mil miembros de la Academia o arremeter de frente contra los perdedores que merecían llevarse la tan anhelada estatuilla.

Pero la pregunta del millón es: ¿si no me he visto alguna de las películas o ninguna, dónde las puedo ver? Aquí, un recuento de las aplicaciones donde están alojadas algunas de las cintas que no solo aparecen en la categoría de Mejor película, sino las que entraron en la competencia gracias a las nominaciones de sus actores y equipo de realización.

Netflix

Sin duda, es la plataforma con más nominaciones entre todas las de su género, continuando con el auge que ha tenido desde hace varios años generando películas muy comerciales que se llevan todas las reproducciones, así como otras no tan conocidas que tienen elencos de primera clase en Hollywood y un argumento digno de una nominación.

All Quiet on the Western Front, nominada a Mejor película.

All Quiet on the Western Front es la cinta de Netflix con más nominaciones, superada solamente por Everything Everywhere All at Once, que se llevó 11 posibilidades de Óscar, cinta que no se encuentra en ninguna aplicación y que estuvo en cartelera en Colombia en el segundo semestre de 2022.

Everything Everywhere All at Once, nominada a Mejor película.

El filme ambientado en la Primera Guerra Mundial tiene nueve nominaciones, entre las que destacan Mejor película, Mejor película extranjera, Mejor banda sonora y Mejor guion adaptado.

Ana de Armas está nominada a Mejor actriz por su rol protagónico en Blonde.

La actriz cubano-española Ana de Armas brilló en las nominaciones por su rol protagónico en Blonde, donde le da vida a la mítica Marilyn Monroe.

Por su parte, la versión de Pinocho de Guillermo Del Toro se coló en la categoría de Mejor película animada, junto a la cinta The Sea Beast, todas en Netflix.

The sea beast está compitiendo contra Pinoccio, Red y más cintas animadas.

Por último también están la resonada Glass Onion: A Knives Out Mystery, protagonizada por Daniel Craig, en la categoría de Mejor guion adaptado; Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths en Mejor fotografía, y The Elephant Whisperers y The Martha Mitchell Effect en Mejor corto documental.

The Elephant Whisperers hace parte de las nominadas a Mejor corto documental.

HBO y Paramount

En estas plataformas se encuentran dos de las cintas más resonadas en todo el 2022, pues sus historias atacaron directo a la nostalgia de los cinéfilos. Elvis y Top Gun: Maveric, siendo más taquillero el remake de Tom Cruise que el biopic de Baz Luhrmann. Sin embargo, las dos han podido meterse en la lista de nominaciones a Mejor película.

Además, la cinta que cuenta la vida del rey del rock and roll cuenta con ocho nominaciones y se puede ver en HBO MAX. Por su parte, la última cinta de Cruise recibió cuatro posibilidades de premio y se puede reproducir en Paramount.

Top Gun: Maverick está nominada a Mejor película y otras tres categorías.

Disney +

Disney no podía quedar atrás en los Óscar y hay que mencionar que su participación en dichos premios es constante en una categoría en específico: Mejor película animada, donde ha salido victoriosa en muchas ocasiones, como el año pasado cuando se llevó el Óscar con su cinta inspirada en Colombia, Encanto.

Esta vez compite con Turning Red, sin embargo, también aparece en otras categorías, específicamente nueve, con la nueva película de James Cameron, Avatar 2: The Way Of The Water, que también compite por ser la Mejor película del año.

Avatar 2 tiene 9 nominaciones, entre ellas a Mejor película.

Avatar 2 está próxima a estrenarse en su plataforma, al igual que Black Panther: Wakanda Forever, que también aparece en las nominadas gracias a la actriz Angela Basset, que está en la competencia a Mejor actriz de reparto.

Amazon Prime Video

Después de su exitoso paso por los Globos de Oro, donde se convirtió en la mejor película internacional, y una nominación en esa misma categoría en los Critics Choice Awards, la película Argentina 1985 consiguió un cupo para competir como mejor película extranjera en los Óscar 2023.

1985 es la única cinta latinoamericana nominada a los Óscar 2023.

El anuncio, sin embargo, no sorprendió. Dirigida por Santiago Mitre, la película que narra el caso real del fiscal Julio César Strassera y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares, y competirá con las producciones All Quiet on the Western Front, de Alemania; Close, de Bélgica; The Quiet Girl, de Irlanda y EO, de Polonia. Aun así, esta joya argentina ya está disponible en Amazon Prime Video.

Hay otras cintas que se podrían encontrar en plataformas como MUBI y Movistar +, sin embargo, su presencia varía de acuerdo con los países donde se prestan dichos servicios.

En cuanto a la cartelera colombiana, próximamente estarán en las salas de cine The Fabelman con siete nominaciones (26 de enero), The Banshees of Inisherin con nueve (2 de febrero) y The Whale con la nominación de Brendan Fraser a Mejor actor (2 de febrero).

La nominación que todos esperaban para Brendan Fraser como Mejor actor.

Por lo pronto, la edición número 95 de los premios de la Academia se celebrará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.