Los Char van por todo: primero Juan Fernando Quintero y ahora pueden ganar un premio Oscar

Luego de que se conocieran las nominaciones a los premios Oscar este martes, el poderoso clan político de Barranquilla, los Char, está de celebración, pues una de las sobrinas de la familia, Sofía Daccarett Char, quien nació en Estados Unidos, pero es hija de padres colombianos, está en la lista de las nominadas a recibir un galardón.

La nominación de esta mujer, de 29 años y que ha figurado en varias producciones por sus dotes como actriz, cantante y productora, es en la categoría a ‘Mejor canción original’, por Applause, de la película Tell it like a woman, la cual es protagonizada por Cara Delevingne, Marcia Gay Harden, Eva Longoria y Jennifer Hudson.

Su nombre artístico es Sofía Carson, y es hija José Daccarett y Laura Char Carson, ambos nacidos en Barranquilla, pero que más tarde se nacionalizaron como ciudadanos estadounidenses. Su madre fue reina del Carnaval de Barranquilla.

Según El Heraldo, medio de la costa colombiana, Sofía domina tanto el inglés como el español y mantiene vínculos estrechos con Colombia, pese a haber nacido en Estados unidos; en conversación con ese rotativo, le indicó, hace unos años, que disfrutaba venir al país y compartir las diferentes tradiciones de la tierra donde nacieron sus padres.

Sofía Carson h¡apareció por primera vez en la televisión estadounidense en la serie de Disney Channel Autin & Ally; allí fue actriz invitada y fue así como logró convencer a quienes la observaban.

Más adelante interpretó a Evie en la película Descendants, del mismo canal. Luego hizo parte de sus respectivas secuelas y también tuvo papeles importantes en producciones como Adventures in Babysitting y A Cinderella Story: If the Shoe Fits.

En 2019 fue nominada a los Teen Choice Awards en la categoría Mejor Actriz por su papel en Freeform Pretty Little Liars: The Perfectionists. En 2022 protagonizó la película producida por Netflix Corazones malheridos y ahora es candidata a ganar un premio de la Academia por la su canción Applause, de la película Tell it like a woman.

Nominados a los premios Oscar

Se llevó a cabo la ceremonia de los nominados al Oscar 2023 y como se tenía previsto, los éxitos de taquilla como Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water, fueron nominadas a mejor película.

El film con más nominaciones al máximo galardón que entrega el séptimo arte es Todo en todas partes al mismo tiempo, el cual está en 11 categorías, incluyendo mejor película y mejor director.

Como mejor película extranjera quedó nominada Argentina 1985, la cual ya se había llevado el Globo de Oro en esa categoría. Allí competirá junto a Sin novedad en el frente (Alemania), Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda)

Esta será la versión número 95 de la entrega de los Premios Oscar - Foto: getty Images / Gilbert Flores

Otro pronóstico que se cumplió fue la nominación a mejor actor de Brendan Fraser por su papel en The Whale. El recordado artista por su papel en La Momia, es el favorito para conseguirlo.

En la categoría a mejor actor de reparto se destaca la de Ke Huy Quan, por la película Todo en todas partes al mismo tiempo.

Así quedaron todos los nominados al Premio Oscar:

Mejor película

Sin novedad en el frente.

Avatar: El camino del agua.

Los espíritus de la isla.

Elvis.

Todo en todas partes al mismo tiempo.

Los Fabelman.

Tár.

Top Gun: Maverick.

El triángulo de la tristeza.

Ellas hablan.

Aquí sobresale la nominación del actor Ke Huy Quan - Foto: Getty Images / Gilbert Flores

Mejor director

Martin McDonagh, por Los espíritus de la isla.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Steven Spielberg, Los Fabelman.

Todd Field, Tár.

Ruben Ostlund, El triángulo de la tristeza.

Mejor actor principal

Austin Butler, Elvis.

Colin Farrell, Los espíritus de la isla.

Brendan Fraser, La ballena

Paul Mescal, Aftersun.

Bill Nighy, Living.

Estas son las 10 películas nominadas a mejor película en los Premios Óscar 2023 - Foto: Getty Images / Gilbert Flores

Mejor actriz principal

Cate Blanchett, Tár.

Ana de Armas, Blonde.

Andrea Riseborough, To Leslie.

Michelle Williams, Los Fabelman.

Michelle Yeoh, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor película extranjera

Sin novedad en el frente (Alemania).

Argentina, 1985 (Argentina).

Close (Bélgica).

EO (Polonia).

The Quiet Girl (Irlanda).

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, Los espíritus de la isla.

Brian Tyree Henry, Resurgir.

Judd Hirsch, Los Fabelman.

Barry Keoghan, Los espíritus de la isla.

Ke Huy Quan, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Nominados a Mejor Actor Principal, Brendan Fraser es el más opcionado para ganar el premio - Foto: Getty Images / Gilbert Flores

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Hong Chau, La ballena.

Kerry Condon, Los espíritus de la isla.

Jamie Lee Curtis, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Stephanie Hsu, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor guion original

Los espíritus de la isla (Martin McDonagh).

Todo en todas partes al mismo tiempo (Daniel Kwan, Daniel Scheinert).

Los Fabelman (Tony Kushner, Steven Spielberg).

Tár (Todd Field).

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund).

Mejor guion adaptado

Ellas hablan (Sarah Polley - basada en el libro de Miriam Toews).

Sin novedad en el frente (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell - basada en la novela de Erich Maria Remarque).

Living (Kazuo Ishiguro - basada en ‘Ikiru’ de Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni)

Glass Onion: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson).

Top Gun Maverick (Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie - basada en los personajes creados por Jim Cash y Jack Epps Jr.

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente.

Bardo.

Elvis.

El imperio de la luz.

Tár.

Mejor montaje

Tár.

Top Gun Maverick.

Elvis’.

Los espíritus de la isla.

Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro.

Marcel the Shell with Shoes On.

El gato con botas: El último deseo.

El monstruo marino.

Red.

Mejor diseño de vestuario

Babylon.

Black Panther: Wakanda Forever.

Todo en todas partes al mismo tiempo.

Elvis.

El viaje a París de la señora Harris.

Mejor maquillaje

Sin novedad en el frente.

The Batman.

Black Panther: Wakanda Forever.

Elvis.

The Whale.

Mejor sonido

Sin novedad en el frente.

Avatar: El sentido del agua.

Elvis.

The Batman.

Top Gun Maverick.

Mejor canción original

Black Panther: Wakanda Forever - ‘Lift Me Up’ de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler.

RRR - ‘Naatu Naatu’ de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

Tell It Like a Woman- ‘Applause’ de Diane Warren.

Top Gun Maverick - ‘Hold my hand’ de Lady Gaga.

Todo en todas partes al mismo tiempo - ‘This is a life’ de David Byrne, Mitski y Son Lux.

Mejor documental

All that breathes.

All the beauty and the bloodshed.

Fire of love.

A house made of splinters.

Navalny.

Mejor banda sonora

Sin novedad en el frente.

Babylon.

Los espíritus de la isla.

Los Fabelman.

Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejores efectos especiales

Sin novedad en el frente.

Avatar: El sentido del agua.

The Batman.

Black Panther: Wakanda Forever.

Top Gun: Maverick.

Mejor cortometraje documental

The Elephant Whisperers.

Haulout.

How Do You Measure a Year?

The Marsha Mitchell Effect.

Stranger at the Gate.

Mejor cortometraje animado

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse.

The Flying Sailor.

Ice Merchants.

My year of dicks.

An ostrich told me the world is fake and I believed it.

Mejor cortometraje

An Irish Goodbye.

Ivalu.

Le Pupille.

The Red Suitcase.

Night Ride.