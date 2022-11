Chris Rock no presentará los Premios Oscar 2023; ya tiene reemplazo

En la edición de los Premios Oscar 2022, Will Smith y Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la historia de Hollywood, luego de que el actor le diera un fuerte golpe al comediante en medio de la ceremonia. Las miradas se posaron sobre la situación, ya que muchos creyeron que se trataba de una broma planeada en medio del itinerario del evento.

Una vez se aclaró el acontecimiento y se confirmó que todo era una reacción real por los comentarios que hizo Rock sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett, las opiniones comenzaron a fluir entre los usuarios de redes sociales y los críticos de cine, quienes vieron esto como un comportamiento agresivo e innecesario.

Pues bien, faltando poco para que se lleve a cabo la 95ª entrega de los Premios Oscar, que se desarrollarán el próximo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Hollywood, se han dado a conocer algunos detalles de la gala más importante en la industria del cine. Uno de ellos es quién será el maestro de ceremonia.

Inicialmente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadores de los Premios Oscar, le habrían hecho el ofrecimiento nuevamente al actor y humorista Chris Rock, de presentar la ceremonia para esta entrega, pero él rechazó la oferta porque sería “volver al lugar del crimen”, y de hecho comparó la situación con la del asesinato de la esposa de O. J. Simpson.

“Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante”, dijo Rock, haciendo referencia al crimen cometido por el exdeportista luego de que ella dejara unas gafas en un restaurante italiano.

Pues bien, ahora han elegido a Jimmy Kimmel como anfitrión de la ceremonia de los Premios Oscar 2023, así lo anunciaron a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Jimmy es el anfitrión perfecto para nuestra 95ª entrega. Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo”, manifestó la Academia de Hollywood al hacer el anuncio.

Pero esta no sería la primera vez que Jimmy Kimmel se convierte en maestro de ceremonia, pues asumió esa labor en 2017 y 2018.

“Ser invitado como anfitrión de los Oscar por tercera vez es un honor o una trampa, cualquiera que sea el caso, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran ‘no’”, señaló en un comunicado al bromear sobre la decisión de la Academia de Hollywood.

Will Smith podría dar otra bofetada en los Oscar 2023, ¿por qué?

Tras ganar el premio al mejor actor, minutos después Smith se convirtió en un paria mundial de manera instantánea tras la cachetada a Rock. Luego de este suceso y una vez que la Academia llevó a cabo una hilarante investigación de un hecho claramente visto por millones de personas, a Will se le prohibió, con razón, participar en la ceremonia durante 10 años.

En ese sentido, no hace falta decir que no ser admitido en los Oscar durante una década no es una buena imagen para un actor de cine y más si este ha ganado la estatuilla.

Pero en Hollywood, ¿a quién le importa cómo se comportan los suyos? Smith, de 54 años, volvió con más fuerza de la que puede tener la bofetada, pues Apple lanzó el elegante tráiler de la nueva película de Smith, Emancipation, un drama serio dirigido por Antoine Fuqua (Training Day) en el que interpreta a un esclavo fugado, y anunció que se estrenará en diciembre, durante la temporada alta de la campaña de premios.

Ante este anuncio, la posibilidad que Will Smith obtenga otra nominación a Mejor Actor dentro de unos meses es muy real.

Y cada vez esto toma más sentido, pues es importante recordar que la cinta CODA, también de Apple, ganó este año el premio a la mejor película. Este detalle tal vez no está presente en la memoria de los cinéfilos, ya que este título se vio enormemente eclipsado por un Will Smith enloquecido que agredió a otra persona famosa ante decenas de millones de personas.

Emancipation ya contaba con el beneplácito de los Oscar por su prestigioso y contundente tema y por el talento de sus protagonistas, es decir, hasta que Smith golpeó a Rock. Apple, por su parte, quiere una película que compita con los premios. La mayoría de las películas de su principal competidor en “streaming”, Netflix, han fracasado en lo que va de año, y eso es exactamente lo que pretende con esta película. No serán tímidos con este lanzamiento.

No es absurdo pensar que sea imposible que consiga una nominación, pues la Academia le prohibió participar en la ceremonia durante 10 años. No obstante, esto quiere decir que Smith no puede asistir, pero en realidad no se le impide estar nominado o incluso ganar.