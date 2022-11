Los premios Óscar 2023 premiarán a sus 23 categorías en vivo

Ya se empiezan a conocer más detalles de lo que será la próxima edición de los premios Óscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que premian a lo mejor que estrenó el séptimo arte en el año inmediatamente anterior a la gala que se presenta, cintas que son propuestas por las mismas productoras para que sean consideradas a las 23 categorías que esta vez se verán en vivo.

La pasada gala de premios fue polémica por muchos asuntos, entre ellos que ocho de las categorías no fueron televisadas y sus ganadores fueron anunciados mientras se emitían los comerciales publicitarios para los millones de telespectadores, que cada vez son menos, pues desde la mítica ceremonia precedida por Ellen DeGeneres donde entregó pizza y se tomó la selfie del milenio, dichos premios no han podido volver a cautivar a sus seguidores.

Sin embargo, en los Óscar 2023 la historia será diferente, pues Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, declaró a Variety que todas las categorías serán televisadas para darles a todos por igual el reconocimiento que se merecen al ser galardonados con el dorado trofeo.

“Estamos comprometidos con tener un espectáculo que celebre a los artesanos, las artes y las ciencias y la naturaleza colaborativa de la realización de películas. Esta es en gran medida la misión de la Academia, y tengo muchas esperanzas de que podamos hacer un programa que celebre todos los componentes de la realización de películas de una manera entretenida y atractiva”, dijo Kramer, despejando la duda sobre si se iba a repetir la censura un año más.

Según Kramer, las conversaciones para devolverle su espacio televisivo a las categorías eliminadas se empezaron a dar desde julio de este año, donde se tocaron temas como la larga duración de la ceremonia con todas las categorías en vivo, los baches de tiempo entre los discursos y las presentaciones de los nominados y los shows centrales, que usualmente están a cargo de los artistas que interpretan las canciones nominadas a Mejor canción original.

Por el momento se sabe también que el presentador Jimmy Kimmel vuelve por tercera ocasión como conductor del show, algo que también han intentado quitar y que cuando se hizo en la gala de 2020 solo dejó un sinsabor de bajo presupuesto y un desorden en guiones que hasta el más inocente de los televidentes pudo percibir.

“Me encanta tener a alguien presentando el programa que conozca la televisión en vivo. Creo que eso es muy crítico”, declaró Kramer en su entrevista, donde también añadió algunos adelantos muy sutiles sobre lo que se verá en la ceremonia del próximo 12 de marzo de 2023 desde el tradicional Dolby Theatre de Hollywood.

“Todo lo que diré en este momento es que nuestro aniversario, la 95ª entrega de los Oscar, es extremadamente importante para nosotros. Creo que establece un ritmo realmente interesante para nuestro número 100. Ves esto en el museo, creo que podemos celebrar nuestro legado mientras traemos la Academia al futuro y el espectáculo lo reflejará”.

Cabe destacar que los Óscar 2022 han sido uno de los premios más significativos para Colombia dentro del circuito de premios de Hollywood, todo gracias a la cinta de Disney Encanto, inspirada en nuestro país y que incluye talento colombiano, tanto en las voces de los personajes de la familia Madrigal, como en la parte musical.

Fueron los actores y cantantes Carolina Gaitán, Mauro Castillo y Sebastián Yatra los que pusieron el nombre de Colombia en alto al interpretar en vivo dos canciones de la cinta, No se habla de Bruno y Dos oruguitas. La primera pasó a la historia como una de las canciones no nominadas interpretadas en el show, aunque dejó un sinsabor cuando se incluyó a cantantes que no hacen parte de la cinta. Por su lado Yatra cantó su canción, que sí estaba nominada, y aunque no ganó, dejó a la historia una de los performance más emotivos de la historia de las galas.