‘Argentina, 1985′: dónde verla y por qué compite como mejor película extranjera en los Óscar

Después de su exitoso paso por los Globos de Oro, donde se convirtió en la mejor película internacional, y una nominación en esa misma categoría en los Critics Choice Awards, la película Argentina, 1985 consiguió un cupo para competir como mejor película extranjera en la edición número 95 de los premios Óscar de la Academia.

El anuncio, sin embrago, no sorprendió. Dirigida por Santiago Mitre, la película que narra el caso real del fiscal Julio César Strassera y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares, y competirá con las producciones All Quiet on the Western Front, de Alemania; Close, de Bélgica; The Quiet Girl, de Irlanda y EO, de Polonia.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia de los fiscales Julio Strassera —interpretado por Ricardo Darín— y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Los expertos consideran que su gran rival será All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) —que puede verse en Netflix—, del realizador alemán Edward Berger, película que además competirá en las categorías de mejor diseño de sonido, mejor banda sonora original y mejor guion adaptado.

En este caso, el filme está inspirado en un libro homónimo, escrito por Erich Maria Remarque, en 1928, que relata las atrocidades de un grupo de jóvenes tras alistarse de forma voluntaria para combatir en la Primera Guerra Mundial.

La película 'Argentina 1985' ya obtuvo el premio a mejor película internacional en los Globo de Oro. - Foto: Cortesía Prime Video

Precisamente, el actor Ricardo Darín se mostró prudente luego de que se conociera la nominación de Argentina, 1985, al tiempo que consideró como “gran favorita” para este galardón a Sin novedad en el frente.

“Creo que es difícil hablar de chances, porque cuando las cosas están en manos de otras personas y de otras miradas es demasiado imprudente decirlo. Sin novedad en el frente también está propuesta como mejor película general, así que está muy considerada, es la gran favorita”, afirmó Darín en declaraciones a Radio con Vos, de Argentina.

Sin embargo, la película argentina parte como una de las grandes favoritas para llevarse la estatuilla dorada, luego de obtener el Globo de Oro, un galardón que, según los críticos, es una suerte de anticipo de los Óscar.

Las cifras les dan la razón: en los últimos diez años, los ganadores del Óscar y del Globo de Oro a mejor película internacional coincidieron en siete ocasiones, un precedente que eleva las posibilidades de la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzini.

La película, además, se ha proyectado en prestigiosos festivales de cine de todo el mundo, como el Festival Internacional de Cine de Venecia, el Festival de Cine del BFI de Londres, el Festival Internacional de Cine Río y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde también ganó el codiciado premio del público.

Una historia de éxitos cinematográficos

No es la primera vez, sin embargo, que el cine argentino logra una figuración internacional semejante.

Con dos premios y ocho nominaciones al Óscar a mejor película internacional, Argentina se ha consolidado como el país latinoamericano más reconocido por la Academia de Hollywood. Una ‘fama’ que puede afianzar con Argentina, 1985.

Los ganadores se conocerán, el próximo 12 de marzo, en una ceremonia que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

'El secreto de sus ojos' le dio a Argentina un premio Óscar. - Foto: Diego Garzón

Esa senda de éxitos en Hollywood comenzó con La tregua, de 1974, película basada en la novela homónima del uruguayo Mario Benedetti. Fue la primera película argentina y la segunda de Suramérica en ser nominada al Óscar a mejor película extranjera, después de la brasileña El pagador de promesas, de 1962.

La segunda nominación, diez años después, llegó por cuenta de Camila, de 1984, dirigida por María Luisa Bemberg. Un año más tarde, el cine argentino conocería el éxito con La historia oficial, historia ambientada en el ocaso de la dictadura.

Después de eso, Argentina se acercó a los Óscar en dos ocasiones: la primera con Tango, no me dejes nunca, de 1998, de Carlos Saura; y El hijo de la novia, de 2001, de Juan José Campanella. Pero ninguno de los dos logró la estatuilla dorada.

Campanella, sin embargo, logró su desquite con El secreto de sus ojos, de 2009, obra inspirada en la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, que consiguió el Óscar a mejor película extranjera.

Cinco años más tarde, Relatos salvajes se convertiría en la séptima película argentina en ser nominada al Óscar a mejor película extranjera.

Pero, Argentina no solo se ha destacado con sus historias. De la mano del músico y compositor Gustavo Santaolalla, también brilló en los Óscar en el apartado de mejor banda sonora por Brokeback Mountain (2005) y Babel (2006).

La película Argentina, 1985 puede verse en la plataforma Prime Video.