¿Por qué se utiliza ‘XXX’ para referirse a las películas de adultos?

Las películas y videos para adultos han recibido varias denominaciones a lo largo del tiempo, pero la más popular es ‘XXX’, una seguidilla de letras que actualmente es asociada directamente con la pornografía.

De hecho, en internet solo basta con ingresar en el buscador tres letras equis consecutivas para que aparezcan miles de resultados explícitos, con videos donde la trama es lo de menos y las acciones protagonistas son, precisamente, las relaciones sexuales.

La facilidad con la que cualquier persona puede acceder a este tipo de contenidos representa desde hace varios años una preocupación para las familias, ya que sus hijos están a solo un clic de videos explícitos. No obstante, ‘XXX’ no es la única denominación o “palabra clave” para referirse a los videos para adultos.

Aunque no hay una definición clara sobre por qué la seguidilla ‘XXX’ fue adjudicada a la pornografía, sí existen varias teorías. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la palabra sex (sexo en inglés), la cual da una primera pista sobre las tres equis. Al pronunciar cada letra se configura el fonema ‘ekzekzekz’, lo que en inglés suena como si se dijera la palabra sex.

Otra hipótesis apunta al álgebra, argumentando que la letra equis hace referencia a las variables o valores desconocidos. De hecho, despejar la ‘X’ sigue siendo uno de los ejercicios más comunes en este campo del conocimiento. Entonces, la relación con los contenidos para adultos nace a partir de la conexión con lo misterioso o tabú dentro de una sociedad.

No obstante, una de las teorías más factibles tiene que ver con la clasificación de las películas. Actualmente, esta segmentación se configura de la siguiente manera, de acuerdo con el Sistema de calificaciones de la Motion Picture Association:

G - General Audiences

Admitido para todas las edades. Nada que pudiera ofender a los padres si lo vieran sus hijos.

PG - Parental Guidance Suggested

Algunos contenidos pueden no ser apropiados para niños. Puede contener algunas imágenes que podrían no gustar a los padres para sus hijos jóvenes.

PG-13 - Parents Strongly Cautioned

Algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años. Los padres deben ser cautelosos. Puede ser inapropiado para preadolescentes.

R - Restricted

Personas de menos de 17 años requieren acompañamiento de un adulto. Contienen algunos materiales para adultos. Los padres deben informarse sobre la película antes de llevar a sus hijos a verla.

NC-17 - Adults Only

Nadie menor de 17 años. Solamente adultos. No se admiten niños.

Las clasificaciones de las películas anticipan el tipo de contenido que incluyen y si es pertinente para ciertos tipos de público. - Foto: Alexandra Ruiz

Sin embargo, antes de que se implementara este sistema, en Estados Unidos todas las películas que tenían contenido no apto para menores de edad eran determinadas como de ‘tipo X’. Aun así, dicha clasificación no implicaba que existieran escenas de sexo explícitas dentro del filme, sino que también recogía contenidos violentos o no apropiados para niños.

En ese sentido, la teoría sugiere que la clasificación ‘XXX’ suponía que el contenido, además de no ser apto para menores de edad, también incluía escenas explícitas. De hecho, en algunos países, ‘XXX’ o ‘X’ es o ha sido una calificación cinematográfica reservada para las películas más explícitas, destinadas solo para ser vistas por los adultos.

Finalmente, otra posible explicación sobre el origen de la expresión ‘XXX’ para referirse a los contenidos para adultos apunta a los experimentos que se hacían a nivel amateur. Mientras que Hollywood presentaba grandes producciones, algunos aficionados tomaban sus cámaras y se aventuraban a filmar proyectos sin la intervención de casas productoras reconocidas.

El material recogido por aficionados era presentado con una clasificación ‘X’, denotando que no pertenecía a productoras importantes, sin hacer referencia directa a la pornografía.

En ese sentido, existen varias teorías que intentan explicar la relación entre el concepto de las películas para adultos y su contenido explícito con la seguidilla ‘XXX’. No obstante, ninguna está plenamente confirmada.