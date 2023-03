Premios Óscar 2023: reviva la emotiva presentación de Sofía Carson en la gala

La ceremonia de los Premios Óscar 2023, que se llevó a cabo en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos, contó con la presencia de actores reconocidos como Brendan Fraser, Cate Blanchett, entre otros. Durante el evento, el presentador Jimmy Kimmel repite como presentador de una gala en la que tres películas se destacan entre todas las nominadas, ‘Todo a la vez en todas partes’, ‘Almas en Pena Inisherin’ y la alemana ‘Sin novedad en el frente’.

El cómico presentador Jimmy irrumpe en paracaídas la gala de los Óscar, tras protagonizar un sketch inspirado en Top Gun: Maverick. “Hace 31 años, Brendan Fraser y Ke Huy Quan compartían pantalla en Encino Man. Ahora comparten noche como nominados”, recuerda en su monólogo.

Asimismo, la gala abrió con presentaciones musicales de la talla de la cantante Sofía Carson y Diane Warren quienes interpretaron la canción “Applause” de “Tell It like a Woman” durante el espectáculo de los Óscar en la 95ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU. Esta canción compite por el Óscar con “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”), “Naatu Naatu” (“RRR”), “This Is Life” (“Everything Everywhere All at Once”) y “Lift me up” (”Black Panther: Wakanda Forever “).

Sofia Carson poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY - Foto: REUTERS

La particularidad de esta presentación es que Diane Warren recibió recientemente el Premio Honorífico que dan los Gobernadores de la Academia y es una de las creativas más nominadas de la historia con 14 postulaciones de las cuales, no ha conseguido ninguna.

La actriz y cantante se ha dado a conocer por sus presentaciones en Los Descendientes, Pretty Little Liars, entre otros. - Foto: REUTERS

Premios Óscar 2023: Pinocho gana el premio a mejor película animada, ¿dónde verla en Colombia?

Pinocho fue elegida como la mejor película animada de los Premios Óscar 2023. La cinta fue estrenada en 2022 y causó gran impacto en los espectadores.

Las películas nominadas en esta categoría fueron:

- “Pinocho de Guillermo del Toro”

- “Marcel the Shell With Shoes On”

- “El gato con botas: El último deseo”

- “Monstruo del mar”

- “Red”

La película ganadora puede verse en la plataforma de streaming Netflix. Su director Guillermo Del Toro ya había ganado dos premios Óscar como Mejor Director y Mejor Película con La Forma del Agua.

Sinopsis

El ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera de un asombroso musical de animación cuadro por cuadro.

La ceremonia y referencias al incidente de los premios anteriores

La 95ª edición de los premios Óscar despegó el domingo en Hollywood con un homenaje a la taquillera “Top Gun: Maverick” y una serie de referencias a la bofetada de Will Smith que opacó la gala del año pasado.

El estruendo de un avión se escuchó en Los Ángeles la tarde de este domingo segundos antes de que el comediante Jimmy Kimmel inaugurara la ceremonia a la cual “Todo en todas partes al mismo tiempo” llega como gran favorita con 11 nominaciones.

Kimmel agarró el toro por los cuernos y dedicó buena parte de su monólogo inaugural a bromear sobre el ataque de Smith a Chris Rock en el escenario por un chiste sobre el cabello de su esposa.

“Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos”, bromeó Kimmel en clara alusión al incidente del año pasado, cuando Smith volvió al escenario después de abofetear a Rock para recibir su Óscar al mejor actor.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 12: (L-R) Lisa Henson, Alexander Bulkley, Corey Campodonico, Guillermo del Toro, Gary Unger, and Mark Gustafson accept the Best Animated Feature Film award for "Guillermo del Toro's Pinocchio" onstage during the 95th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 12, 2023 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) - Foto: Getty Images

Categorías y sus respectivos nominados

Mejor película

- “Sin novedad en el frente”

- “Avatar: El camino del agua”

- “Los espíritus de la isla”

- “Elvis”

- “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- “Los Fabelman”

- “Tár”

- “Top Gun: Maverick”

- “El triángulo de la tristeza”

- “Ellas hablan”

Mejor director

- Martin McDonagh, “Los espíritus de la isla”

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- Steven Spielberg, “Los Fabelman”

- Todd Field, “Tár”

- Ruben Ostlund, “El triángulo de la tristeza”

Mejor actor

- Austin Butler, “Elvis”

- Colin Farrell, “Los espíritus de la isla”

- Brendan Fraser, “La ballena”

- Paul Mescal, “Aftersun”

- Bill Nighy, “Living”

Mejor actriz

- Cate Blanchett, “Tár”

- Ana de Armas, “Rubia”

- Andrea Riseborough, “To Leslie”

- Michelle Williams, “Los Fabelman”

- Michelle Yeoh, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actor de reparto

- Brendan Gleeson, “Los espíritus de la isla”

- Brian Tyree Henry, “Resurgir”

- Judd Hirsch, “Los Fabelman”

- Barry Keoghan, “Los espíritus de la isla”

- Ke Huy Quan, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actriz de reparto

- Angela Bassett, “Pantera Negra: Wakanda por siempre”

- Hong Chau, “La ballena”

- Kerry Condon, “Los espíritus de la isla”

- Jamie Lee Curtis, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- Stephanie Hsu, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor película internacional

- “Sin novedad en el frente” (Alemania)

- “Argentina, 1985″ (Argentina)

- “Close” (Bélgica)

- “EO” (Polonia)

- “The Quiet Girl” (Irlanda)

Mejor película animada

- “Pinocho de Guillermo del Toro”

- “Marcel the Shell With Shoes On”

- “El gato con botas: El último deseo”

- “Monstruo del mar”

- “Red”

Mejor documental

- “All That Breathes”

- “La belleza y el dolor”

- “Fire of Love”

- “A House Made of Splinters”

- “Navalny”

Películas con siete o más nominaciones

- “Todo en todas partes al mismo tiempo

- “Sin novedad en el frente”

- “Los espíritus de la isla”

- “Elvis”

- “Los Fabelman”