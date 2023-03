Premios Óscar 2023: ¿además de los nominados, quiénes pueden asistir a la gala en Los Ángeles?

Este domingo 12 de marzo se realizará en el Teatro Dolby de los Ángeles los Premios Óscar 2023. Este es un evento en el que se premia a los mejores en el cine en diferentes categorías. Productores, actores, directores, compositores entre otros participantes en el mundo del cine, son algunos de los nominados.

Todos los nominados son invitados a participar de esta gran ceremonia y pueden recibir boletos adicionales en caso de requerirlos. Además de ellos asisten las personas que son parte de la cadena de televisión que transmite la ceremonia, en este caso ABC, patrocinadores, equipo de producción y otras personalidades que son autorizadas por la Academia.

Para que una persona que no esté nominada a los premios pueda asistir puede ser posible a través de algún patrocinador. De lo contrario no, pues no hay boletas a la venta como suele realizarse en cualquier otro evento.

Sin embargo, existe una alternativa que permite que las personas ajenas a los Premios Óscar puedan asistir, no a la ceremonia, pero sí al momento previo: la alfombra roja. Esto es posible gracias a la ”Oscar Red Carpet Fan Experience”, que da un cupo para sentarse en uno de los palcos laterales que se ubican en la alfombra roja, donde van llegando todas las celebridades.

Para poder asistir a este momento previo se debió ingresar cuando las inscripciones estaban abiertas en la página web de los Premios Óscar. Luego de un registro detallado e investigación de las personas que se inscribieron, los organizadores entregaron un boleto para asistir.

Los nominados en las categorías

Mejor película

- “Sin novedad en el frente”

- “Avatar: El camino del agua”

- “Los espíritus de la isla”

- “Elvis”

- “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- “Los Fabelman”

- “Tár”

- “Top Gun: Maverick”

- “El triángulo de la tristeza”

- “Ellas hablan”

Avatar está nominada a mejor película - Foto: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Mejor director

- Martin McDonagh, “Los espíritus de la isla”

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- Steven Spielberg, “Los Fabelman”

- Todd Field, “Tár”

- Ruben Ostlund, “El triángulo de la tristeza”

Mejor actor

- Austin Butler, “Elvis”

- Colin Farrell, “Los espíritus de la isla”

- Brendan Fraser, “La ballena”

- Paul Mescal, “Aftersun”

- Bill Nighy, “Living”

El 12 de marzo, en los Óscar, Fraser compite contra Austin Butler, en el rol de Elvis, el único que podría quitarle la estatuilla (aunque Colin Farrell también lo hace muy bien en 'Los espíritus de la isla'). - Foto: A24 / Niko Tavernise

Mejor actriz

- Cate Blanchett, “Tár”

- Ana de Armas, “Rubia”

- Andrea Riseborough, “To Leslie”

- Michelle Williams, “Los Fabelman”

- Michelle Yeoh, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actor de reparto

- Brendan Gleeson, “Los espíritus de la isla”

- Brian Tyree Henry, “Resurgir”

- Judd Hirsch, “Los Fabelman”

- Barry Keoghan, “Los espíritus de la isla”

- Ke Huy Quan, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actriz de reparto

- Angela Bassett, “Pantera Negra: Wakanda por siempre”

- Hong Chau, “La ballena”

- Kerry Condon, “Los espíritus de la isla”

- Jamie Lee Curtis, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

- Stephanie Hsu, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Hong Chau está nominada a mejor actriz de reparto con La Ballena - Foto: A24 / Niko Tavernise

Mejor película internacional

- “Sin novedad en el frente” (Alemania)

- “Argentina, 1985″ (Argentina)

- “Close” (Bélgica)

- “EO” (Polonia)

- “The Quiet Girl” (Irlanda)

Mejor película animada

- “Pinocho de Guillermo del Toro”

- “Marcel the Shell With Shoes On”

- “El gato con botas: El último deseo”

- “Monstruo del mar”

- “Red”

Mejor documental

- “All That Breathes”

- “La belleza y el dolor”

- “Fire of Love”

- “A House Made of Splinters”

- “Navalny”

Películas con siete o más nominaciones

- “Todo en todas partes al mismo tiempo

- “Sin novedad en el frente”

- “Los espíritus de la isla”

- “Elvis”

- “Los Fabelman”