Película ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ fue grabada en tiempo récord. Estos son los detalles

Cada año, la temporada de premios a las grandes producciones del año catapulta una cinta del año anterior a lo más alto. Este 2023 la cinta ganadora fue Todo en todas partes al mismo tiempo, una cinta de A24. Una que se convirtió en la más taquillera de este estudio. Fue dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

La trama de esta historia se centra en la vida de una mujer llamada Evelyn, interpretada por la ganadora a mejor actriz, Michelle Yeoh, madre cansada y estresada de la vida, debido a que no se encuentra felizmente casada, tiene problemas con su hija adolescente y tiene un padre con el que debe guardar apariencias.

Su vida cambia cuando se convierte en la única que puede salvar al mundo de una terrible amenaza que ataca al multiverso. En ese momento la vida de Evelyn cambia, pues conoce varias versiones de sí misma, conoce las ediciones de su vida y las que la han llevado a convertirse en la mujer que es, que ha sido y que pudo ser.

La cinta fue la gran estrella de la noche, pues se llevó galardones en las categorías a mejor actor de reparto con Ke Huy Quan, a mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis, mejor director con Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Mejor guion original y hasta se llevó el gran galardón de la noche a mejor película.

El cast de 'Todo en todas partes al mismo tiempo'. - Foto: FilmMagic

Esta peculiar cinta tiene un sello propio de principio a fin y por eso muchos se pueden llegar a preguntar, ¿a quién se le ocurre algo así? de piedras parlantes hasta una sociedad entera con dedos de salchicha son solo momentos de esta historia.

El tema del multiverso ya había sido abarcado, principalmente por el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y sus mundo de superhéroes. En diversas producciones han hablado de otros universos, de amenazas que los involucran a todos, de saltos en el tiempo y de variaciones temporales. Sin embargo, no fue hasta Spiderman no way home y Doctor Strange: multiverse of madness que este tema se hizo explícito.

Aunque una historia no tiene que ver con la otra, si tienen el multiverso como tema en común y, de hecho, el guion de Todo en todas partes al mismo tiempo sale de los comics.

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All at Once) - Foto: A24 / cortesía Diamond Films

En 2010 llegó la idea para The Daniels, como se hacen llamar estos dos directores, y seis años después tendrían listo el guion, pero no vería la luz del día, sino 12 años después, pues fue estrenada en 2022. Las bases de curiosa trama son Spider-Man en el Spider-Verse y la serie Rick y Morty. Además, para el guion también se basaron en cintas como Matrix, 2001: Odisea del Espacio, Jungla de Cristal y Kill Bill.

Como datos curiosos la película fue grabada, como dijo la propia Jamie Lee Curtis en 40 días, un tiempo récord para cualquier producción. Además, en un principio, iba a estar protagonizada por Jackie Chan, pero el famoso actor rechazó el papel y se convirtió en un reto para Michelle Yeoh, quien terminaría siendo la primera mujer asiática en ser nominada la categoría a mejor actriz y llevárselo a casa. Como ella misma dijo en la ceremonia de los Premios Óscar, lo llevará a Malasia.

Michelle Yeoh en los premios Oscar. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) - Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Las grabaciones solo duraron 40 días, en comparación a las demás películas que suelen durar más tiempo en este trabajo. Adicionalmente, solo fueron cinco personas que se encargaron de los efectos visuales que lograron contar la historia.

De momento, Todo en todas partes al mismo tiempo está disponible en plataformas de streaming, puntualmente en Amazon Prime Video, Apple TV+, Filmin y Rakuten Tv. Su duración es de 139 minutos.