“Intento no olvidar que no fui yo quien ganó el Óscar”: el opositor ruso Alexei Navalny habló desde prisión

El disidente ruso Alexéi Navalny, quien se encuentra en prisión, elogió este miércoles 15 de marzo a las personas que se levantan contra la dictadura y la guerra, también agradeció al equipo que realizó una película sobre su envenenamiento en 2020, ganadora de un Óscar.

Galardonada con la estatuilla en la categoría mejor largometraje documental, la película narra el ascenso político de Navalni, su envenenamiento, del que culpa al Kremlin, y su posterior detención.

Navalni pasó una temporada en un hospital de Alemania mientras se recuperó del envenenamiento con novichok, un agente químico que puede causar muerte por asfixia. Se salvó de milagro. - Foto: getty images

El disidente había sido detenido en enero de 2021, a su regreso de Alemania, donde se recuperó del ataque con veneno. El 2 de febrero del mismo año fue condenad a nueve años de cárcel, por violar los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta.

Navalny critica con frecuencia la ofensiva ucraniana desde la cárcel y ha hecho un llamamiento a los rusos para que protesten.

Navaly está condenado a nueva años de cárcel. - Foto: AP

¿Qué dice Navalny?

Navalny, quien es abogado y ha hecho carrera en la política rusa, definido por una parte de la prensa occidental como el líder de la oposición, se expresó desde su cuenta de Twitter sobre la premiación del documental.

En un hilo de Twitter con 12 partes, el opositor comenzó diciendo: “Algunas palabras sobre el Premio Oscar, del tipo que siempre es el último en enterarse”.

El hombre contó paso a paso cómo se enteró del premio. Empezó diciendo que, como es costumbre, se encendió la radio a las 5:00 a. m. en la cárcel, al día siguiente de la premiación. “A las 6:00 tuvieron el primer bloque de noticias del día: hablaron en detalle sobre todos los ganadores de los premios de la academia, excepto el de Mejor Documental. Pensé que era una buena señal”, asegura.

De acuerdo con Navalny él solo puso la cara para la portada, todo el trabajo lo hicieron quienes están detrás de la producción. - Foto: AFP

Luego cerca a la hora del almuerzo lo llevaron a una audiencia virtual y el abogado le mostró en cámara un papel: “No veo nada”, dije... El abogado no pudo soportarlo y me explicó: “Tu película ganó un Óscar”.

Navalny asegura que tuvo una sensación poco común: “Tuve una sensación muy extraña en ese momento. Era como si esas palabras ni siquiera pertenecieran a este mundo”.

“Estoy, por supuesto, terriblemente contento, pero mientras me regocijo, trato de no olvidar que no fui yo quien ganó el Óscar, después de todo”.

Navalny agradeció desde ese medio a todas las personas que participaron en la película. De acuerdo con Navalny él solo puso la cara para la portada, todo el trabajo lo hicieron quienes están detrás de la producción.

“Finalmente, permítanme reiterar: esta no es mi película, no gané el Óscar y no estoy en condiciones de dedicarle este premio a nadie. Dedico toda mi contribución a esta película a las personas honestas y valientes de todo el mundo que día tras día encuentran la fuerza para enfrentarse al monstruo de la dictadura y a su constante compañera, la guerra”, dijo.

La política

Al ser indagado sobre la recompensa cinematográfica, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Hollywood “politiza” la industria del cine. Pezkov también dijo que no podía juzgar las cualidades cinematográficas del documental: “Aunque no la he visto, me atrevo a suponer que hay un cierto elemento de politización del tema. Hollywood tampoco rehúye a veces el tema de la politización en sus obras”.

De acuerdo con algunos críticos, el premio fue más una forma de enviar un mensaje a Vladimir Putin, que un reconocimiento a la calidad cinematográfica.

El director del documental, Daniel Roher, habló durante la premiación en nombre de Navany y mencionó “la injusta guerra de agresión” de Rusia en Ucrania, afirmando que esa es la razón por la cual el opositor se encuentra en régimen de aislamiento en prisión.

Con información de AFP.