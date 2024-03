¿Quiénes serán los ganadores de los Premios Óscar 2024? Predicción de la Inteligencia Artificial desata polémica

No obstante, es importante recordar que, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), es posible conocer predicciones de quiénes serían los ganadores de la noche, premiando su trabajo y esfuerzo en cada proyecto que llegó a la pantalla grande.

Mejor película:

Mejor actriz

Mejor actor

Película internacional

| Foto: Collection ChristopheL via AFP

Imagen de Zona de interés. | Foto: Collection ChristopheL via AFP

Otras categorías de los Premios Óscar 2024:

Canción original: What was I made for?, de Barbie.