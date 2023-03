“Tenía una notica en la puerta de mi armario que decía, lo voy a lograr”: la confesión de una colombiana que triunfa en el cine internacional

Para la guionista de ‘El Canto de los Coquis’, cortometraje que ha tenido reconocimientos como, el Multidimension Independent Film Festival y el Frida Film Festival, los sueños se empiezan a construir desde que se está en la infancia y la adolescencia.

La bogotana Natalia Fuentes nació en una familia de padres médicos; sin embargo, sus intereses nunca estuvieron ligados a la ciencia, sino que sentía gran pasión por las artes. “Mi papá me obligaba a leer libros – muy grandes – de las guerras mundiales y yo solo tenía 12 años, las profesoras se preguntaban, ¿esta niña qué?”, recuerda la joven que hoy asegura que, gracias a esas reglas en la casa, se enamoró de las letras.

Describe como en una de las escenas que suele plasmar en sus libretos el detalle de cuando empezó a construir su sueño de salir de Colombia y estudiar en el exterior para convertirse en guionista y ficcionista.

“Me tocó pelearla mucho en mi último año de colegio. Recuerdo que puse como una notica en la puerta de mi armario para que cada día que lo abriera leyera: No importa lo que el universo quiera, yo voy a ir a Estados Unidos a hacer mi carrera. Yo todos los días veía esa notica y me vestía y me ponía mi uniforme del colegio”, relata Natalia.

Finalmente, con su mente clara y el esfuerzo y sacrificio que ella conllevaba, se ganó una beca para estudiar una carrera llamada Escritura Dramática, con una opción en Escritura Creativa, en el Savannah College of Arts and Design (SCAD), universidad de artes situada en Savannah, Georgia, Estados Unidos.

“Mi papá ha sido una ayuda enorme con los pagos de mi universidad, pero no lo habría podido hacer sin una beca que me dieron cuando apliqué. Me dieron casi mitad de la matrícula con una beca de talento que solo se le dio a otros dos o tres estudiantes internacionales”, cuenta la bogotana.

Natalia dice que en cuatro años aprendió a escribir todo tipo de guiones, desde screenplays para cine y televisión hasta obras de teatro. Actualmente, Natalia vive en Nueva York, y trabaja como asistente de producción y desarrollo cinematográfico en Jax Media, la productora detrás de shows como ‘Muñeca Rusa’. ‘Emily en París’ (Netflix), ‘Fire Island: Orgullo y seducción (Hulu)’, entre otros.

Está escribiendo una película para el productor y ganador de Emmy, Wilfred Rodríguez. En su tiempo libre, Natalia está escribiendo un piloto de televisión inspirado en su caótica vida escolar en Bogotá. Cuando no escribe, está leyendo a García Márquez, indica que la conecta con las raíces costeñas de su padre, que es barranquillero.

‘El Canto de los Coquis’ es su más exitosa obra. Nació de un trabajo de tesis que ayudó a hacer y narra la historia de una joven de familia puertorriqueña, nacida en Estados Unidos y que entró en un conflicto de identidad cuando se dio cuenta de que su familia boricua no la veía con raíces latinas. Pero Natalia confiesa que ese no es su guion favorito: “Mi favorito, al día de hoy, es mi obra de teatro, La Casa de las Santas, que fue producida en Savannah antes de graduarme de la Universidad”. Esta obra fue semifinalista del Austin Film Festival Playwriting Competition, y debutó en mayo del año pasado en Savannah, Georgia, Estados Unidos.

Fue seleccionada entre muchas para ser producida a completa escala y que tuvo varias noches de presentación. Incluso de los detalles que la hacen significativa es que su familia viajó desde Colombia para ver la puesta en escena.

Natalia Fuentes asegura estar cansada de ver a los colombianos solo representados como “narcotraficantes y matones en los medios globales mainstream”. Explica que la industria de cine en Estados Unidos está pasando por un cambio enorme y solo hasta ahora se están cuestionando por qué se representa a ciertos grupos de gente de formas ignorantes o generalizadas.

“Quiero hacer parte de ese cambio para mostrarle a las audiencias globales una Latinoamérica que no conocen, una en donde hay tanta belleza como hay guerra y que ha sido opacada por decisiones creativas mal informadas a lo largo de los años”, afirma.

Esta mujer colombiana sueña con reescribir los ‘clichés’ latinoamericanos para avanzar las voces latinas en el cine y la televisión global.