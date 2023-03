Roberto Urbina: el actor colombiano habla con SEMANA de su papel como agente fronterizo en Estados Unidos en la película Deadland

La película fue seleccionada para el festival de cine South by SouthWest (SXSW), uno de los más importantes de Estados Unidos.

El actor colombiano Roberto Urbina es el protagonista de la película anglo Deadland, que fue seleccionada en la competencia oficial de festival de cine y televisión South by SouthWest (SXSW), uno de los más importantes de Estados Unidos, y que se realiza en Austin, Texas, entre el 10 y el 19 marzo de este año.

“Que se estrenara en este festival es de las cosas más grandes que han pasado en mi carrera. Fue la noticia que me abrió el año”, sostiene el artista.

Se trata de una historia que nace en medio de la creciente y dolorosa ola migratoria que se vive en los últimos años en Estados Unidos y que ha expulsado de sus países, principalmente centroamericanos, a millones de personas buscando el llamado sueño americano.

Dirigida por Lance Larson, Urbina interpreta a Angel Waters, un agente fronterizo que como parte de su trabajo diario evitando la migración ilegal, un día se ve frente a una aprehensión de rutina que lo perseguirá para siempre.

Roberto Urbina regresó a Colombia donde actualmente rueda Alix, una película de Catalyst Studios e Imaginer Films. - Foto: Foto: Josefina Santos

Urbina es un actor y músico bogotano, que comenzó su carrera en cine en Bolivia y que ha desarrollado varios de sus personajes en producciones de Estados Unidos, aunque en Colombia y Latinoamérica es recordado por sus actuaciones en Narcos, Loco por Vos, Metástasis, Hacia la Oscuridad, Tarde lo Conocí y en la serie Snowpiercer, junto a Jennifer Connelly.

Deadland, que también cuenta con la participación de la colombiana Julieth Restrepo, fue grabada en Oklahoma y en Texas, Estados Unidos, en 2021. Tras este importante proyecto cinematográfico, Urbina regresó a Colombia donde actualmente rueda Alix, una película de Catalyst Studios e Imaginer Films, bajo la dirección de Ana María Hermida (La Luciérnaga) y en la que también participan las actrices Natalia Reyes y Carolina Guerra.

SEMANA conversó con este actor y su trabajo en el exigente mundo del cine internacional.

SEMANA: Hablemos de Angel Waters, su papel, y el protagonista en esta historia de Deadland.

Roberto Urbina (R.U.): Este personaje me lo ofrecieron en 2021, cuando estaba empezando a hacer la tercera temporada de Snowpiercer, donde interpretaba a un colombiano, que estaba grabando en Vancouver, Canadá. Cuando vi el guion de Deadland, vi que tenía el elemento del horror y eso me atrajo para hacer parte de esta historia. Angel Waters es un agente fronterizo que vive en Texas. Creció sin su papá y eso le trajo muchas consecuencias a nivel emocional, que no ha sanado. Al principio de la película se encuentra con un migrante, que está cruzando el Río Grande, y que la cambia la vida. Y a través de este migrante se exploran cuestionamientos sobre la migración y la paternidad. Este personaje está en conflicto consigo mismo por ser un latino de primera generación, cuyo trabajo consiste en expulsar gente que viene precisamente de Latinoamérica. Hay un cuestionamiento sobre las fronteras. Sobre la identidad de uno como latino en Estados Unidos.

SEMANA: Esta película surge en un momento coyuntural en Estados Unidos, donde el tema de la migración se ha convertido en noticia casi a diario y en un debate político permanente…

(R.U.): Sí, es un tema preocupante. Por suerte, pasamos ya la página de la era Trump, aunque igual siguen sucediendo cosas terribles. Y me parece triste que en 2023 sigan existiendo fronteras que han sido arbitrariamente trazadas, que dividan a los países sin ningún tipo de cuidado sobre las etnias o las comunidades a las que pertenece cierta gente. Vivimos en un mundo donde existen naciones sin Estado, eso es incomprensible.

Roberto Urbina interpretó a un colombiano en la serie Snowpiercer, de Netflix, junto a Jennifer Connelly. - Foto: Cortesía: Netflix

SEMANA: Usted viaja permanentemente a Estados Unidos, por sus proyectos artísticos, ¿cómo se ve el fenómeno estando allá?

(R.U.): En el caso de Estados Unidos, al ser un sistema de federaciones, cada Estado tiene políticas distintas, y cada gobernador termina utilizando a los migrantes como herramienta política, según su conveniencia. Y me parece lo más inhumano que pueda existir, porque le estás quitando la humanidad a una persona y simplemente la utilizas por su estatus migratorio. Lo cual es terrible. Es precisamente esa falta de sensibilidad lo que también atraviesa mi personaje en Deadland.

SEMANA:¿ Cómo parte de su preparación tuvo la oportunidad de hablar con agentes fronterizos de El Paso?

(R.U.): Sí, y lo doloroso es que ellos me contaban es que para hacer su trabajo tienen que perder un poco su humanidad ante los migrantes. Cuando saben en el fondo que son personas que están migrando, arriesgando su vida y que, usualmente, el trayecto que llevan para migrar a Estados Unidos es de vida o muerte. Lo mismo que pasa en Colombia con miles de migrantes venezolanos o con los que intentan cruzar el Tapón del Darién. Se arriesgan a perder la vida para tener un futuro mejor.

SEMANA: Este personaje de Angel Waters pareciera a simple vista un villano, pero en el fondo no lo es tanto…

(R.U.): Sí, una de las cosas que me gusta de este personaje es que es un antihéroe. Y me gustan esos personajes porque tienen una profundidad que se acerca más a la realidad, en donde no son bidimensionales, sino multidimensionales. Nosotros, como personas, tenemos un lado bueno y un lado malo. Y cometemos errores y aciertos. Trabajé mucho con un coach de acento, porque el mío era un personaje que ha vivido casi toda su vida cerca a Texas, entonces implicaba ajustarme a ese acento. Tuve además muchas conversaciones con personas que han estado en ese mundo, tuvimos asesoría dentro de la película con personas que trabajan el tema migratorio en Estados Unidos.

SEMANA: Decía que se trata de un personaje que es un latino de primera generación, pero suele pasar que en este tipo de historias a todos los latinos los encasillan de mexicanos…

(R.U.): Sí, no se especifica de dónde es exactamente. Es un latino de primera generación, nació en Estados Unidos. Y esa fue una conversación que tuve precisamente con el director de Deadland. Por eso, quisimos, a propósito, no ser específicos con la nacionalidad del personaje. Porque, aparte de Florida, usualmente a los estadounidenses, el ser latino es inmediatamente asumido como ser mexicano. Para ellos, el concepto de América Latina no llega hasta La Patagonia.

SEMANA: ¿Cómo lograr entonces una mayor representación de los latinos en el mercado del cine y la televisión en el mercado anglo?

(R.U.): Es una tarea en la que ya varios estamos trabajando. La idea es buscar una representación más diversa. Necesitamos que ser latino sea un concepto que implique muchas dimensiones. No simplemente ser mexicano. Me ha tocado ver que la representación todavía es un poco superficial. Buscan simplemente que una persona se vea un poco latina en cámara. En Snowpiercer, por ejemplo, yo encarnaba a un colombiano. Pero era difícil representarlo si las personas que escriben la serie son canadienses y no entienden la realidad de lo que es ser latino. Y eso me generaba conflicto y lo hablaba con los productores. Es una realidad que hay que ir cambiando poco a poco.