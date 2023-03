Conozca a Lido Pimienta, invitada especial del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2023

En la tarde de este viernes, 10 de marzo, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) confirmó a Lido Pimienta como invitada especial a la quinta edición de La Convención de la Industria Audiovisual Colombiana (Nido).

El artista hará su aparición en la sección denominada ‘Nido Acústico’, un espacio del Festival diseñado para unir la música y la industria audiovisual con la participación de grandes artistas.

De acuerdo con el Ficci, la cita será el próximo jueves 23 de marzo en la Terraza Palacio de la Proclamación, en Cartagena, con la artista barranquillera, quien interpretará ‘loops’ basados en los cantos indígenas, ‘beats’ afrocolombianos y letras contestatarias desplazadas en su voz, con el fondo del atardecer y de la arquitectura colonial de Cartagena.

“Lido nos guiará a través de un viaje íntimo, que comenzó en su natal Barranquilla y que, unida a sus vivencias como inmigrante en Canadá desde 2012, al mudarse con su familia a Ontario, la transformó a tal punto que irrumpió en la escena Indie con su álbum Color”, indicó el Festival.

Sobre la artista

Pimienta, a través de su música dejó ver un espíritu guerrero y su manera inigualable de resistir a las normas impuestas por la sociedad.

Esas características la llevaron a que la discográfica estadounidense ‘Kudeta’ publicara el disco antes mencionado y, de ahí en adelante, la compositora, curadora de arte y productora musical introdujo a su público mar adentro de la cultura afrocolombiana y wayú que corren por sus venas.

Actualmente reside en Toronto, donde concibió su segunda producción Papessa, en el año 2016, disco producido por ella misma y con el que ganó en los Premios Polaris en 2017, uno de los galardones más importantes de la industria musical canadiense.

Lido contó cómo fue la creación del disco: “una colección de historias que me han sucedido desde 2010. Es una historia de crecimiento. Una historia de separación del papá de mi bebé y mi mudanza a la gran ciudad con un niño pequeño. Sin conocer a nadie en Toronto, empezar de cero. Tenía un hijo de cuatro años de edad y tenía que ver cómo me mantenía en una ciudad muy cara. En cuanto nos habíamos ido de gira con Tribe, dije: ‘OK, vámonos al estudio. Ya lo vamos a hacer. ¡Estamos listos!’ Y aquí está. ¡Necesitaba sacármelo de adentro, hermana!”.

Lido Pimienta, invitada especial del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2023 - Foto: Cortesía FICCI

Acerca del show

Su presentación en Cartagena será un diálogo sobre las normas que se imponen en la sociedad y en especial a las mujeres racializadas en la escena musical e industrias creativas, entre otros temas que expondrá en Nido Acústico, en una conversación con Simona Sánchez.

También compartirá las letras de su proyecto Miss Colombia (2020), en el que demostró la autenticidad en todo su esplendor. Los colores, sonidos vibrantes y confirmando que lo genuino es parte inherente en ella.

“Pimienta viene a llenar los diálogos en la industria audiovisual del Ficci 62 con un canto que proclama no renunciar a la dignidad y que puede existir en las escenas comerciales e independientes, sin necesidad de perder la armonía y proclamar firmemente lo que es”, indicó el Festival.

Imagen Ficci 62

FICCI - Foto: FICCI

En el ojo del huracán quedó el afiche oficial de la edición número 62 del Festival Internacional del Cine de Cartagena (FICCI). Los organizadores del evento publicaron recientemente por medio de sus redes sociales tres imagines creadas con inteligencia artificial que han dado de qué hablar.

Por medio de la cuenta oficial de instagram, FICCI publicó que “en un diálogo entre el FICCI y la Inteligencia Artificial de CRAIYON, escribimos palabras en la pantalla y la IA las interpretó y nos devolvió 9 propuestas pictóricas por minuto. De ese ejercicio surgieron, entre muchas otras, las imágenes sobre las que creamos los tres afiches oficiales del FICCI 62, que tendrá lugar en Cartagena de Indias entre el 22 y 27 de marzo próximos”.